SRBIN RASTURA I U NBA FINALU! Nikola Jokić već u prvoj utakmici izjednačio dva rekorda

Nikola Jokić i njegovi Denver Nuggetsi plasirali su se u NBA finale po prvi puta u povijesti franšize, a tamo ih je dočekao Miami, koji nije dozvolio Celticsima prvi preokret od tri utakmice manjka u povijesti, ali serija od sedam utakmica uzela je danak na igračima Heata.

Tako su u prvoj utakmici finala Jokić i društvo bez problema savladali Miami 104:93 i tako upisali prvu pobjedu u povijesti za klub u NBA finalu.

Posebno je ponovno raspoložen bio Nikola Jokić, koji je ostvario svoj deveti triple-double u doigravanju, a protiv Miamia, Srbin je ubacio 27 poena, dodao 14 asistencija i ostvario 10 skokova.

S ovim postignućem Nikola Jokić postao je tek drugi igrač u povijesti NBA-a s triple-double učinkom u svojem prvom pojavljivanju u finalu, prije njega to je uspjelo samo Jasonu Kiddu.

Naglasak na momčad

No da to ne bi bilo sve, Jokić je postao jedini igrač uz LeBrona Jamesa koji je u jednom poluvremenu NBA finala imao 10 poena i 10 asistencija, jedina razlika je u tome što je Srbinu za to trebala jedna utakmica, a Amerikancu četrdeset i dvije.

Nikola Jokic joins LeBron James as the only players in the last 25 years with 10 points & 10 assists in any half of an NBA Finals game.

James did it in his 42nd Finals game.

Jokic did it in his 1st. pic.twitter.com/VZKy7uFQps









— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) June 2, 2023