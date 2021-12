SRBIN POMEO KONKURENCIJU: Nole je po četvrti put ponio prestižnu nagradu

Kraj godine vrijeme je nagrada u svijetu sporta, pa je tako dodijeljena i nagrada za najboljeg europskog sportaša koju tradicionalno organizira Poljska nacionalna agencija PAP.

Ovogodišnji pobjednik po izboru 26 agencija je Novak Đoković, svjetski broj 1 u tenisu, koji je ove godine osvojio tri Grand Slam turnira i godinu završio na prvom mjestu ATP ljestvice.

Đokoviću je ovo četvrti put kako je osvojio prestižnu nagradu, koju je osvajao 2011, 2015 i 2018, a dobio je 172 poena.

Pobijedio Lewu

Nole je iza sebe ostavio prošlogodišnjeg pobjednika Roberta Lewandowskog, dok je treći pio glasovima 26 novinskih agencija bio novi svjetski prvak u Formuli 1 Max Verstappen.

