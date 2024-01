U Hrvatskoj ga vrijeđali da je Srbin, sad napao Croatu: ‘Trebao sam ga napucati u lubanju’

Autor: Dnevno.hr/KIR

Od borbe između Vase Bakočevića i Francisca Barrija u Beogradu na FNC 13 priredbi prošlo je gotovo dva mjeseca, ali još se vuku repovi. Popularni Croata je slavio gušenjem u drugoj rundi i utišao cijelu dvoranu nakon što je prethodno izviždan.

Crnogorac Bakočević, koji nosi popularni nadimak ‘Psihopat’, razočarao je svojim nastupom, a kaže da za jednim posebno žali. Uoči samog meča rekao je Bakočević da će nogom udariti suparnika dok je na podu ako mu se pruži prilika.

I uistinu, na početku druge runde kratko je Barrio bio na podu, ali crnogorski borac, kojem su svojedobno na priredbi u Šibeniku psovali srpsku majku na što se bunio, u sudaru s Croatom u Beogradu nije ispunio obećanje.

Poruka na Instagramu

“Iskreno, to će me vjerojatno proganjati cijeli život. Rekao sam da ću to napraviti ako dobijem priliku, ali vjerojatno sam u tom trenu pomislio da ga mogu regularno dokrajčiti poslije knockdowna”, rekao je Bakočević, pa dodao:

Za***ao sam se, trebao sam napucati volej i završiti priču!”, objavio je Bakočević na Instagramu odgovarajući na pitanja navijača.

Za Croatu je pobjeda nad Bakočevićem bila 10. u profesionalnoj MMA karijeri u 13. borbi, dok je Bakočević pretrpio čak 24. poraz.