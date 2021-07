SRBIN KOJI JE PARAO HRVATSKU ZASTAVU OTVORENO: Veliki Hrvat zaslužan je za moju karijeru

Vlade Divac zauvijek će biti zapamćen kao jedan od najvećih centara iz Europe u NBA, ali i po tome što se zamjerio hrvatskoj javnosti kada je bacio zastavu na pod dvorane u Argentini.

Divac je izgradio impresivnu NBA karijeru, igrao je s i protiv nekih od najvećih košarkaša današnjice, te je donio zanimljivu usporedbu sadašnjeg NBA i kako bi se zvijezde njegovog vremena snašle u datim okolnostima.

“Da plastično objasnim, Jordan bi u današnjoj košarci zabijao po 80 poena po utakmici. Pravila su se promijenila, nema fizičkog kontakta, grube igre ni fokusiranih obrana. Igra se za publiku, to je lijepo i za koš više, ali nema konkurentnosti. Nezahvalno je uspoređivati generacije, okolnosti su drugačije”, kazao je Divac.

— Learn Something (@knowIedgehub) July 15, 2021

Ćosić je zaslužan

Vlade Divac je isto tako otkrio tko je zaslužan za njegovu karijeru:

“Nisam igrao s Krešimirom Ćosićem, ali bio mi je trener. Bio je velik trener, zaslužan je za moju karijeru”, te se prisjetio najboljih Europskih košarkaša njegovog vremena i pokojnog Dražena Petrovića:

“Tu su svakako Dražen i Sabonis na vrhu, ali bih stavio i mog suigrača Peđu Stojakovića koji dobiva premalo pažnje. No, pogledate li vrijeme u kojem je igrao i bio All-Star igrač nekoliko puta, pobjednik u natjecanju u tricama, svakako je imao kvalitetu odmah iza Dražena i Sabonisa”, pohvalio je bivšeg suigrača Divac.

Happy Birthday to the greatest GM in NBA History, Mr. Vlade Divac pic.twitter.com/AXpGuyysdb

— Vlade Divac PR Service (@divac_s) February 3, 2021