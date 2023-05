SRBIN JE NAJOMRAŽENIJI NA PLANETI! Isplivao je nevjerojatan podatak koliko ga ne vole, sam si je kriv

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Duboki naklon zaslužuje za sve što je napravio i tu nema dvojbi, ima priliku uskoro postati i najveći tenisač svih vremena. Ali nije sjeo većini navijača (najviše onima na zapadu) i to još od prvih dana, i to je činjenica…

Da, Novak Đoković ima priliku osvojiti 23. Grand Slam naslov i postati najveći svih vremena, udaljiti se od Rafaela Nadala za kojeg je upitno hoćemo li ga još i vidjeti na terenima.

Upravo izostanak njegovog glavnog rivala kroz cijelu karijeru možda će i umanjiti pritisak, no Nole će svejedno ostati fokusiran da ode do kraja još jednom na turniru na kojem je dva puta slavio, na najtežem za mnoge velikane.





Rat s publikom

A jedna anketa, koju je naručio Francuski teniski savez, dovoljno pokazuje da i dalje nije omiljen. World Sports Network izmjerio je “društveni sentiment twitova koji spominju tenisače u negativnom smislu”, kao i reakciju javnosti na određene objave na ostalim društvenim mrežama i uspjeli su izračunati koji su to tenisači “najnegativniji” u očima javnosti.

I upravo je Novak Đoković zasjeo na tron. Apsurd, može biti najveći u povijesti, a isto tako će možda postati i najomraženiji u povijesti.

No, sam si je kriv za to. Ali realno, ne može mu se to zamjeriti. Ako imaš sve što imaš, savršenu glavu kao “švicarski sat”, negdje mora postojati “problem”, a to je što je jako loše komunicirao s publikom od prvih dana.

Na tu mislimo na brojne njegove predaje mečeva dok je još igrao kao tinejdžer, pa na ispoljavanja emocija koje idu u smjeru svađanja s vlastitim trenerima, da ne spominjemo i izbacivanje rođenog brata iz lože…, jednostavno “nije legao” svojim ponašanjem.

I to je ta “točka na i” koju bi trebao imati jedan velikan. I zbog toga ga zapad nikad neće prihvatiti vjerojatno kao najvećeg, već će ga, kao što sad rade, grupirati zajedno s Nadalom i Federerom, “kao jedan od najvećih svih vremena”.

I što će njega s pravom zaboljeti, jer realno, ako osvoji 23. Grand Slam, a mogao bi na Wimbledonu u slučaju posrtanja u Parizu, bit će najveći svih vremena.









Srđan Đoković će govoriti o tome da im “bivša Jugoslavija nikad nije legla”, da Englezi sve tako gledaju nas s Balkana, ali upravo je jedan čovjek iz njegovog tabora dokaz da to nije tako.

Dokaz je Goran Ivanišević. Tenisač koji nije osvojio niti ukupno običnih turnira koliko je recimo Novak Đoković osvojio – Grand Slam naslova.









Upravo je mali Balkanac iz Splita dokazao da zapad ne misli ništa loše o nama iz bivše Jugoslavije, jer Goran je bio i ostao obožavan diljem svijeta.

Gorana su voljeli daleko više, dapače jednom je i buduća engleska princeza Kate Middleton priznala da je imala njegove postere u sobi, dok je Novak za većinu na zapadu omraženi tenisač, uostalom o tome pišu i srpski mediji.

“Pa nije niti čudo da ga ovako ne vole što radi sebi i ostalima na klupi”, samo su neki bili od komentara na B92 nakon njegovog posljednjeg showa u Rimu.

Novak zaslužuje duboki naklon za sve što je napravio na terenu i realno, bit će najveći svih vremena. No u pokušaju da se maksimalno svidi zapadu napravio si je nekoliko autogolova koji su ga zbog toga stavili na tron najomraženijeg tenisača, pokazuju to statistike.

Ali zar bi mu to trebao biti problem, uz sve te trofeje ne možeš imati baš sve…

Zanimljivi su komentari na B92 povodom te objave:

“Zašto je najomraženiji? Pa zato jer se ne mogu prevariti. Njegovo foliranje i prenemaganje je bez premca. U jednom meču od psovki, uvreda, simuliranja povreda do slanja srca publici…”, samo su neki od komentara na B92.

“Zato što je fejker, nema ono nešto, nije simpatičan, ali je svakako GOAT”, dodaju.

