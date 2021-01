SRBIN IZ REALA NA POSUDBU: Suigrač Luke Modrića vraća se u klub koji ga je proslavio

Kako piše Goal srpski napadač Luka Jović odlazi iz Reala iz Madrida na posudbu u Eintracht iz Frankfurta od siječnja.

Jović, od kada je došao u Real nikako ne može pronaći formu zbog koje su u Kraljevskom klubu izdvojili 60. milijuna eura prije dvije godine kada je u tandemu s Antom Rebićem žario i palio u Eintrachtu iz Frankfurta.

Luka je ove godine skupio tek pet nastupa za prvu momčad, a nije zabio ni jedan gol te su u klubu odlučili vratiti ga u staro jato na posudbu.

Iako se Jovića povezivalo s Monacom gdje bi mu trener kao u Frankfurtu bio Niko Kovač i Manchester Unitedom, očito se u Realu nadaju kako će u Njemačkoj Srbin vratiti golgeterski instinkt.

