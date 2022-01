SRBIN DOČEKAN KAO SPASITELJ: Navijači u transu, a cifre transfera su basnoslovne

Završila je saga oko najskupljeg srpskog igrača svih vremena Dušana Vlahovića, koji je potpisao za Juventus u transferu vrijedom 75 milijuna eura, a sam igrač je po zaradi odmah do Ibrahimovića i primat će sedam milijuna eura po sezoni.

Oko Vlahovića dugo su se lomila koplja kamo će, Fiorentina ga je željela zadržati pod svaku cijenu, nudili su mu najviše što su mogli, ali Srbin je želio dalje u veći klub i želja mu se ostvarila.

Istina Dušan nije završio na Otoku u Arsenalu ili New Castleu, došao je na sjever u Torino, gdje su ga navijači Stare dame dočekali kao spasitelja, nakon odlaska Ronalda, i upropaštene prošle sezone.

Dusan Vlahović to Juventus, done deal and here we go! Total agreement with player, agents and Fiorentina. €75m fee add ons included. €7m net salary per season. ⭐️⚪️⚫️ #Vlahovic

Vlahović will undergo medical tests in Turin and sign his long-term contract soon. Deal completed. pic.twitter.com/6JYaKTxZSG

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 27, 2022