SRBIN 1000. UTAKMICU OBILJEŽIO KRVAVOM TUČNJAVOM: Na kraju dobio i poseban dar sa srpskom zastavom

Kanađanin srpskog porijekla, Milan Lučić svoji je tisućiti nastup u najjačoj hokejaškoj ligi svijeta, NHL-u, obilježio krvavom tučnjavom. Hokejaš koji trenutno nastupa za Calgary Flames ušao je u povijest NHL-a.

Lučić je i inače poznat kao igrač koji će učiniti sve za pobjedu tako da mu nije strano ni potući se s protivnikom.

Naravno, svoju jubilarnu utakmicu obilježio je tučnjavom iz koje je izašao krvave arkade, ali nakon što je oborio svojeg protivnika Sabourina na led.

Nakon utakmice dobio je jaknu na kojoj je zastava Srbije.

The jackets Brit & the kids had made up to celebrate @27MilanLucic⁩ #1000 pic.twitter.com/D19FzUUZV7

— Ryan Leslie (@ryanlesliemedia) April 13, 2021