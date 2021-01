SRBIJU ĆE SE OVO ODUŠEVITI: Legendarni Amerikanac stao u obranu Đokovića! Jedna će poruka odjeknuti

Legendarni Amerikanac i bivši svjetski teniski broj 1 Jim Courier stao je u obranu prvog tenisača svijeta Novaka Đokovića poslije niza napada mnogobrojnih kritičara.

Srpskog tenisača mnogi su počeli prozivali u posljednje vrijeme oko situacije u Australiji, a uoči prvog Grand Slama teniske sezone, ali bivši četvorostruki Grand slam pobjednik ima o svemu drugačije mišljenje i pruža punu podršku svjetskom broju 1.

“Novak Đoković je učinio sve što može da pomogne drugim igračima u Melbournu. Novak je lider, ali su mu po običaju riječi istrgnute iz konteksta i njima se manipulira na potpuno pogrešan način. Nadam se da će mu australska publika dati novu priliku i pozdraviti ga kada krenu mečevi” – rekao je Courier.

Takođe, Courier smatra da Đoković ne dobija dovoljno poštovanja za sve što radi.

“Nole je vrlo lako podložan javnom mišljenju i kritikama. Dosta se trudi pridobiti publiku, što je i prirodno zbog svega što je postigao na teniskom terenu. Međutim, vjerovatno je imao tu nesreću da upadne u eru u kojoj se teniski navijači dijele na Rogerove i Rafine, a tu nema mjesta za njega” – zaključio je Jim Courier.

Former world No.1 #JimCourier calls for #Australians to ease up on #NovakDjokovic #AusOpen https://t.co/TX5ejKg0AI

— Tulip Penney (@TulipPenney) January 25, 2021