SRBIJA U AGONIJI: Košarka im više nije jača strana, ništa od Srbije u Tokiju, Aco u Brazil

Nekako moramo priznati da smo ipak više očekivali od reprezentacije Srbije, koja je isto kao i Hrvatska, doživjela neuspjeh u nakani plasmana na Olimpijske igre u Tokiju.

Tako su susjedi dan nakon našeg ispadanja od Njemačke odigrali katastrofalnu utakmicu protiv Italije u kojoj su izgubili 95:102 i time zaključili snove o Japanu.

Srbija nije nikako mogla uhvatiti ritam igre i već su na poluvremenu zaostajali 12 koševa razlike, a da bi prednost Talijana samo rasla do kraja utakmice, kada su Orlovi smanjili, ali nedovoljno za pobjedu.

Velika nadanja susjeda tako su se rasplinula kao balon od sapunice pred raspoloženim Azzurima koji su zasluženo osvojili vizu za Japan.

