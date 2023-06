Srbija slavi, teško će im se ovo ponoviti! Teško da su mogli i sanjati ovo što im se događa

Autor: Ivan Lukač

Ovaj tjedan nakrcat je sportskim spektaklima. U Istanbulu se igra finale Lige prvaka između Intera i Manchester Citya. Pariz, a zajedno s njim i svi teniski fanovi čekaju finale Roland Garrosa u kojem ako dođe do njega Novak Đoković ima priliku osvojiti rekordni 23. Grand Slam turnir i postati najbolji u povijesti.

Oči košarkaških sladokusaca usmjerene su prema Denveru i Miamiju. Finalna serija između Nuggetsa i Heata trenutno je na rezultatu 1:1, a glavna zvijezda je Nikola Jokić, najbolji košarkaš svijeta. Srbija tako ovaj tjedan gleda s velikim iščekivanjem jer njihovi sportaši pišu povijest.

Jokić je po mnogima ove godine pokraden u utrci za najboljeg igrača lige. Ta titula otišla je u ruke Joela Embiida koji je tako zaustavio Srbina da osvoji tri MVP titule u nizu što je zadnji put uspjelo Larryju Birdu. Gotovo nevjerojatne stvari radi čudesni centar, a ni on sam nije znao da želi igrati u NBA-u:





Prilika za povijest

“Nisam mislio ni da ću igrati u NBA ligi, a kamoli da ću biti MVP. Meni je cilj bio igrati u Euroligi i u jakim srpskim klubovima. Kad su me Denver Nuggetsi draftirali, bila je to prilika da postanem NBA igrač. Mislim da sam je dobro iskoristio. Kada sam došao ovdje, kad sam ih vidio kako skaču pomislio sam da ovo nije za mene.”

S druge strane Đoković oduvijek ima mentalitet pobjednika pa je još kao dijete govorio da će biti šampion i najbolji na svijetu. To je postao već davnih dana, a sada je na korak da postane najbolji ikad. Pred njim su još tri pobjede do pisanja povijesti sporta. S novom titulom na pariškoj zemlji prestigao bi kralja te iste zemlje, Rafu Nadala po broju osvojenih naslova na Grand Slam turnirima.

Zanimljivo, na putu do te titule u polufinalu bi mogao igrati protiv prvog igrača svijeta i Nadalovog nasljednika, Carlosa Alcaraza. I dok je Jokić na vrhuncu svoje karijere Đoković već lagano razmišlja o mirovini. Njegovi rivali su već tamo ili su najavili kraj, a on poručuje:

“Neću lagati da nisam razmišljao o mirovini i kako bi to izgledalo, ali još imam gasa u sebi. Vidjet ćemo koliko će to trajati, nemam datum i puno ovisi o fizičkom stanju. Ono na što sam mislio kad sam rekao da stvari nisu iste, mislio sam kako je moje tijelo reagiralo. Puno sam se brže oporavio, imam više poteškoća i bolova i doslovno se nešto događa na tjednoj bazi.”









Obojica su ponos Srbije te imaju visoko mišljenje jedan o drugom. Jokić je Đokovića prozvao najvećim ambasadorom naših susjeda, dok je Đoković za Jokića rekao: “Mislim da nitko ne može to napraviti što on sad radi. On je definitivno najbolji košarkaš na svijetu. Navijam za njega, on je nevjerojatan, ponos Srbije. Svi smo ponosni na njega. Nadamo se da će osvojiti svoj prvi prsten.”

Za razliku od Đokovića koji je uvijek imao podršku Srbije, Jokić je doživio brojne uvrede nakon što je 2021. rekao da zbog problema sa zdravljem neće igrati na OI u Tokiju. Razlog je vjerojatno bio umor, a ne neka ozljeda, a za Srbiju u tom smislu nema oprosta. Ipak, sve mu je oprošteno kada je prošle godine igrao na Eurobasketu gdje su Srbi ispali od Italije. Jokić je miran obiteljski čovjek koji ni ne koristi društvene mreže dok je Đoković ljubav Srbije osim nestvarnim rezultatima ljubav nacije stekao i kontroverznim izjavama vezanim uz Kosovo.

Dvojica sportskih velikana ovaj tjedan imaju priliku ispisati povijest. Obojica su omiljena po cijeloj regiji baš zbog svoje skromnosti i genijalnosti. Svatko u svom sportu i svatko na svoj način. Đoković za titulu najboljeg, a Jokić bi s ovom titulom donio Denveru prvi naslov i ušao u razgovor oko najboljeg Europljanina ikad, zajedno s Nowitzkim. Na nama je samo da uživamo u potezima genijalaca.