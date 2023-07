Srbija se od ovog udarca neće još dugo oporaviti: Hrvatskoj gleda u leđa, a mogla bi još jako dugo

Autor: Andrija Kačić Karlin

U Srbiji je bijesna sportska javnost ogorčena je rapidnim propadanjem sporta u kojem su donedavno, i to dekadama, bili najbolji na svijetu. Samo za ilustraciju, u zadnjih deset godina srpska vaterpolska reprezentacija dvaput je bila olimpijski prvak, osvojila je 16 medalja na velikim natjecanjima, od toga 14 zlatnih. Bila je to trofejna generacija koju je vodio sjajan trener, izbornik Dejan Savić.

Naznake stropoštavanja srpskog vaterpola dogodila se na lanjskom Euru u Splitu. Gdje je srpska reprezentacija doslovce, a i senzacionalno, bila kanta za napucavanje. Tek deveto mjesto na vaterpolskom Euru u Beogradu je bio nevjerojatan šok.

Susjedi totalno propali





Susjedi totalno propali

Eh sad, što je uzrok pada srpskog reprezentativnog vaterpola. Čini se da je riječ o mijenjanju prioriteta. Jedan od najboljih srpskih i svjetskih igrača svih vremena, virtuoz u bazenu Aleksandar Šapić osmislio je klupski vaterpolski projekt – Novi Beograd. To mu je bilo lako jer on je kao uspješan sportaš, jedan od najvećih u srpskoj povijesti, postao i gradonačenlnik Beograda. Vaterpolski klub Novi Beograd je trebao, tako se zamišljalo, harati Europom i Ligom prvaka i biti temelj jedne nove, opet izvanredne reprezentacije.

Jest, Novi Beograd postao je prvak Srbije, organizirao je i završni turnir Lige prvaka, očekivao se trijumf, no talijanski Pro Recco bacio je sve ambicije novog srpskog kluba u vodu. Aleksandar Šapić počeo je biti kritiziran, čak i optužen da je i glavni faktor za urušavanje srpskog vaterpola. No, to je stara i dobro znana istina. To što je netko bio veličanstven sportaš ne znači da će biti dobar sportski dužnosnik, kamoli gradonačelnik ili bilo kakav javni djelatnik.

A u tom klubu su se zaista događale čudne stvari. Najbolji igrači su bacani na tribine (Mandić i Jakšič), igrači koji su htjeli ići u inozemstvo bili su ucijenjeni velikim odštetama. I inače, u vaterpolu su odštete mizerne, tako da je spominjanje 150 tisuća eura za pojedinog igrača zaista bilo nebulozno.

I tako su dotični igrači propadali i za reprezentativne nastupe. Pa se po srpskim sportskim stranicama počelo pisati da je „vaterpolo u raljama Aleksanda Šapića”. Da ironija bude veća, Šapić je zaista najbolji srpski vaterpolist svih vremena.

Bivši srpski vaterpolist Dača Ikodinović silno je ljutit na Šapića i njegove metode u Novom Beogradu.

"Postoji procedura koju je on zakonski poštovao, a neka mi netko drugi kaže je li sve u redu, ne mogu više, muka mi je. Ja osobno nemam ništa protiv Šapića, uživao sam igrati s njim i bio je najbolji vaterpolist svijeta. No, ne mogu šutjeti o svemu što je radio nakon završetka karijere. On je na javnoj dužnosti i ja ga kritiziram kao gradonačelnika. Definitivno se ponaša kao vlasnik Novog Beograda i donosi sve odluke, ali ne znam je li uložio svoj novac. Znam da nije fer i pošteno kako se ponaša prema nekim igračima, ta gubimo ih i za reprezentaciju".









Stoji priča da Šapić u stvaranju novog velikog kluba stoji i sam srpski predsjednik Aleksandar Vučić. Novi Beograd ima golem budžet i neuspjeh u Ligi prvaka smatra se baš velikim neuspjehom.

Pritom, prije nekoliko dana sudjelovanje Srbije na Svjetskom kupu u Sjedinjenim Američkim Državama bilo je kaotično. Poraz protiv Amerikanaca, propustivši u zadnjoj četvrtini nekoliko golova prednosti, pokazao je sve slabosti reprezentacije. Da bi se potom u utamici za 5. mjesto doživio težak poraz od Rumunjske 13-17. A kao krivac je označen beogradski gradonačelnik Aleksandar Šapić.

Spominje se i uništavanje, usputno, i vaterpolskog kluba Partizan koji je oduvijek bio rasadnik i temelj vaterpola i u bivšoj državi, ali i u Srbiji.









Uskoro će Svjetsko prvenstvo u Japanu. Dogodine i Olimpijske igre u Parizu. Jedan je komentator napisao, strahujući za sudbinu srpskog vaterpola: “Ima da nas Hrvati nagaze s 20 golova razlike”.