SRBIJA REMIZIRALA S PORTUGALOM: Malta uzela bod u gostima, Luksemburg pobijedio!

Autor: F.F

Preostala utakmica iz skupine H, odnosno grupe u kojoj se nalazi i Hrvatska, između Slovačke i Malte završila je remijem. Srbija je kod kuće remizirala s Portugalom.

Malta je u Trnavi Slovačkoj uzela bod. Sljedeći protivnik Hrvatske iznenađujuće je remizirao s domaćinom. Da stvar bude bolja, Malta je do 20. minute susreta vodila 2:0! Gostujuća momčad je u vodstvo stigla u 16. minuti pogotkom Lukea Gambina, a tri minute kasnije vodstvo je povisio Alexander Satariano. Slovačka u 49. minuti smanjuje vodstvo pogotkom Davida Streleca, da bi branič Intera Milan Škriniar izjednačio rezultat u 53. minuti. Do kraja Slovaci nisu uspjeli doći do potpunog preokreta.

Rusija je ranije slavila protiv Slovenije 2:1.

Večer iznenađenja

U skupini A još jedno iznenađenje. Luksemburg je u gostima slavio protiv Irske. Povijesnu pobjedu Luksemburgu donio je Gerson Rodrigues golom u 85. minuti.

Srbija je na domaćem terenu remizirala s Portugalom 2:2. Pogocima Dioga Jote, Portugal je vodio 2:0 već u 36. minuti, no deset minuta kasnije prednost smanjuje Aleksandar Mitrović. Domaćini do remija dolaze u 60. minuti pogotkom Filipa Kostića. Nikola Milenković je dobio crveni karton u 92. minuti.









U skupini E je Bjelorusija slavila protiv Estonije 4:2, dok su Češka i Belgija remizirale 1:1.

U skupini G padalo je puno pogodaka. Crna Gora je s lakoćom slavila protiv Gibraltara 4:1, a u strijelce se upisao bivši Dinamovac Fatos Beqiraj. Nizozemci su pobijedili Latviju 2:0, dok je Turska nakon Nizozemske rasturila i Norvežane, 3:0.