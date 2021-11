SRBIJA ‘PRIJETI’ HRVATSKOJ, OVO SE MORA IZBJEĆI! Nikako se ne smijemo dovesti u ovu situaciju!

Sutra započinje biti ili ne biti za plasman na Svjetsko prvenstvo u Kataru za europske momčadi, koje u četvrtak ulaze u za mnoge odlučujuće dvije utakmice za osiguravanje vize na najvećoj svjetskoj nogometnoj smotri.

Od europskih reprezentacija za sada su samo dvije osigurale prvo mjesto u skupini i time izravan plasman na SP u Kataru, a to su Njemačka i Danska, dok je još sedam reprezentacija osiguralo barem dodatne kvalifikacije.

To su Belgija, Italija, Portugal, Rusija, Srbija, Švicarska i Hrvatska, od kojih sve imaju još i šanse osvojiti i prvo mjesto u svojoj skupini i time ostvariti izravan plasman na SP.

Gužva u dodatnim kvalifikacijama

Na Svjetskom prvenstvu u Kataru nastupit će 13 europskih reprezentacija, a izravni plasman na SP izborit će 10 pobjednika skupina, te još tri koje će svoje mjesto tražiti kroz dodatne kvalifikacije.

Uz deset drugoplasiranih reprezentacija u dodatne kvalifikacije ulaze još i dvije najbolje reprezentacije iz Lige nacija, koje nisu u svojoj skupini kvalifikacija zauzele neko od prva dva mjesta.

Tih 12 reprezentacija će biti podijeljeno u tri skupine po četiri ekipe, a samo će pobjednici putovati na SP. Na svakom turniru će se igrati polufinale i finale.

🎫 20 nations are in contention for Europe’s 8 remaining automatic tickets to the 2022 #WorldCup. Fascinating fights ensue for places in the 12-team European playoffs ⚔️









📊 See standings, fixtures and what teams must do to achieve their #WCQ targets ⬇️https://t.co/wCU0J2zkgA pic.twitter.com/CgZ2p2UuII

