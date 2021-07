SRBIJA POMOGLA ITALIJI DA OSVOJI EURO!? Srpski mediji se hvale: ‘Tajno oružje, jedna stvar iz Beograda sve je preokrenula!’

Autor: G.I.Š.

Italija je osvojila Europsko nogometno prvenstvo pod palicom Roberta Mancinija, koji je, doznaje se iz srpskog tiska, zapravo samo učenik Vujadina Boškova i njemu zapravo Italija treba zahvaliti za uspjeh na Euru i vjerojatno još mnogo toga.

Ta ideja dolazi od Gianluce Pagliuce koji je za “Gazzettu dello sport” izjavio kako je Mancini išao putem Vujadina Boškova i pobijedio.

Tako je Pagliuca izjavio kako smatra da je Mancini od Boškova naučio kako držati ekipu zajedno:

“Od Boškova je naučio da mora imati jaku skupinu igrača i da mora znati kako se nositi s njima, da je to najveće oružje. Mancini je u reprezentaciji nametnuo brzinu u mišljenju. Vidio sam neke treninge, oni su bili svi ujedinjeni, iskreni, sve je bilo super “, dodao je Pagliuca.

Boškov je u Italiji vodio Sampdoriju šest godina i po Gianluci on je najzaslužniji za uspjeh te ekipe u tom vremenskom periodu, pošto im je, vidi čuda, bio trener.

Knjižica s Marakane

No kako ne bi samo Vujadin bio zaslužan za osvajanje Eura, Srbi su se dosjetili i kako je Walter Zenga koji je trenirao Crvenu zvezdu u sezoni 2005/6 koristio knjigu Gianni Via, u kojoj je do tada nepoznati bankar iscrtao načine kako postići gol iz prekida, nebitno je li to korner, slobodni udarac ili indirekt.









Vio je imao 4.600 različitih kombinacija oko načina kako zabiti gol, i jedan od njih je pao u finalu Eura, kada su Talijani izjednačili iz kornera po nacrtima legendarnog bankara.

Kako pišu u Srbiji, Zenga je dupli naslov sa Zvezdom osvojio baš koristeći tu knjigu na Marakani i očito po našim susjedima, da nije Zenga 2005/6 čitao knjigu Talijana Via u Srbiji na Marakani, 2021 Italija ne bi osvojila Euro.