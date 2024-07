Srbija na nogama: Poznati crnogorski reprezentativac izvrijeđao Đokovića i njegovu obitelj

Novak Đoković rekorder je po broju osvojenih Grand Slam naslova (24) i jedan od najboljih tenisača u povijesti, ali nekim navijačima jednostavno nikad nije najbolje legao. Nerijetko u Đokovićevim mečevima navijaju protiv njega, dolazi do provokacija s tribina, a opće je poznato da nije baš omiljen niti u Wimbledonu.

Tako je u meču osmine finala Wimbledona između Đokovića i Holgera Runea publika definitivno bila na strani danskog tenisača. Nije Runeu pomoglo i Đoković je slavio sa 6:3, 6:4, 6:2.

“Čestitam iz dubine duše svim navijačima koji su ostali ovdje i pokazali respekt prema igraču, u ovom slučaju meni, a svima koji su odabrali pokazati nepoštovanje, želim vam lakuuuu noooooć. Goood niiiiight”, rekao je Đoković na terenu nakon pobjede nad Runeom.

Oštar komentar Crnogorca

Kasnije je upitan za dodatni komentar na reakcije tribina. “Osjetio sam potrebu da kažem što osjećam. Većina ljudi je osjetila i vidjela. U početku to njihovo urlikanje je bilo prema njemu. To je ok, tolerirao sam neko vrijeme u tom kontekstu znajući da podržavaju njega. To je preraslo u provokaciju i neki iskaz nepoštovanja, nesportsko ponašanje i navijanje tog dijela publike, nakon svake greške, svakog izgubljenog poena su to radili. To smatram da nije u redu, rekao sam što sam rekao i stojim iza toga”, izjavio je Đoković.

A zanimljiv je komentar nakon Đokovićevog meča ostavio crnogorski rukometaš Vladan Lipovina, bivši igrač Wetzlara iMagdeburga a aktualni član Al Qadsije inače rodom iz Cetinja.

“Strašan dripac! Kompletna obitelj ljigava”, napisao je rukometaš, 31-godišnji reprezentativac bez očitog povoda. Njegove riječi glasno su odjeknule u srpskim medijima i završile na naslovnicama. Lipovina je inače u dresu reprezentacije Crne Gore dosad skupio 40 nastupa, a s Magdeburgom je 2023. godine osvojio Ligu prvaka.