SRBIJA JE U NALETU, ALI HRVATSKA IMA BOLJU MOMČAD: Evo zašto bi bilo sjajno da se Vatreni i Orlovi sudare u Kataru

Autor: Andrija Kačić Karlin

Kako ne živimo samo u bremenitim vremenima nego i na bremenitim prostorima tako se svaka potencijalna utakmica Hrvatske i Srbije čeka kao pomrčina sunca ili mjeseca.

Čeka se dugo, s nervozom, pričama, dvojbama. Što nam ne mora biti čudno. Reprezentacija dvaju naroda koji stoljećima žive jedan pored drugog, pa i u istoj državi, pa i nakon (ratnog) razdvajanja kada svatko ima svoju državu – sve su to argumenti koji potkrijepljuju zaključke kako je prirodno i očekivano da se utakmica Hrvata i Srba čeka na neki poseban način.

A sve je malo ovih dana zagolicao čuveni srpski trener Bora Milutinović. Koji i u svjetskim nogometnim relacijama nije tkogod. Naprotiv, on je u jednoj stvari rekorder. Pažljivo ovo sada pročitajte, to je čovjek koji je pet reprezentacija vodio na pet Svjetskih prvenstava. Redom; 1986. Meksiko, 1990. Kostariku, 1994. SAD, 1998. Nigeriju i 2002. Kinu. Usto, bio je još i izbornik Hondurasa, Jamajke i Iraka.

To bi bio spektakl

Prije svoje trenerske karijere bio je i sjajan igrač, ukratko riječ je o čovjeku koji nogomet i sve njegove relacije drži u malom prstu.

U razgovoru s novinarom Večernjeg lista, a sad živi u Dohi i kaže s veseljem da će pogledati utakmice naše reprezentacije protiv Slovenije i Bugarske kaže „kako jedva čeka da sad na svjetskoj smotri susretnu Srbija i Hrvatska„. Dodajući zgodno „da to bude barem u finalu„…

Čovjek koji je odrastao, sazrio, formirao se u bivšoj državi, prepun iskustva nije podlijegao niskim strastima. On je tu svoju želju na fin, decentan, ukusan način;

„Bilo bi divno da se Hrvatska i Srbija sastanu. Pa zamislite finale Hrvatska – Srbija! Bilo bi divno da jedna reprezentacija koju simpatiziram dođe tako daleko. Čovjek treba sanjati, vjerovati i za to se pripremiti. A navijači i sigurnost? Pa neka se nađu tamo. Čovjek treba jednostavno uživati na Svjetskom prvenstvu, ponašati se kako treba, po pravilima, i mislim da o sigurnosti uopće ne treba ni govoriti„ – rekao je Bora Milutinović.

Utakmice klubova i reprezentacija iz Hrvatske i Srbije još uvijek nose posebne, čak i teške i neugodne tenzije. Kako u našim krajevima vrijeme sporije ide tako su još u ijek svježa sjećanja na ratove od 1991. do 1995. godine uzrokovane ponajprije srpskim političkim i vojnim ekspanzionizmom. Od rata je prošlo, dakle, 27 godina a rane su svježe.

Svaka sportska priredba, napose nogometna utakmica, Hrvatske i Srbije mora imati žestoko osiguranje, prije nje se osjeća golem pritisak na obje strane, vade se svi mogući i nemogući razlozi za bijes, malo je onih koji pozivaju na razum. Iščekivanje tih utakmice je nešto poput čekanja udara groma u vlastitu kuću.

A ne bi trebalo biti tako. Gostujućim navijačima se zabranjuje dolazak, sve je pod mjerama kojih se ne bi postidjela NASA ili Putinova tjelohraniteljska garda.

I nekako si razmišljamo, zaista ne bi bilo loše da se Hrvatska i Srbija, sraz njihovih nogometnih reprezentacija, zaista dogodi u Kataru, na svjetskoj smotri. Pa, makar u finalu. Na neutralnom terenu! Tu neće biti gostujućih navijača, svi će se morati podvrgavati zakonima i uvjetima organizatora, samo će nogomet, onih 90 minuta na travnjaku konačno biti u prvom, jedinom planu.

Eh sad, kako bi prošla ta utakmica. Realno, Hrvatska ima bolju momčad, a Srbija je možda u jačem zaletu. S obzirom d aje Hrvatska dugo u europskom i svjetskom vrhu, a Srbija nije, samo zato! K tome, Srbija se u kvalifikacijama senzacionalno izbacila silno jak Portugal, oduzela Ronaldu veselje svjetske smotre. A to ne može svatko.

Ne tako davno, legenda nogometa u višoj državi, ali i Bosne i Hercegovine kojoj je bii izbornik, Mehmed Baždrević, Srbima je poručio:

„Ne mjerite se s Hrvatima, oni su tako dugo dobri, među najboljima, a vi tek gledate prema tamo„.

Opet, to u slučaju potencijalnog sraza na svjetskoj smotri ne bi trebalo značiti ništa. Srbija svog aduta vidi samo u zaista sjajnom Vlahoviću, ali nema takvu momčad kao što je Dalićeva. Naša reprezentacija je kroz ove kvalifikacija uistinu postala fini spoj iskustva i mladosti, s igračima koji su redoviti članovi prvih postava najboljih europskih momčadi. I tu bi Hrvatskoj dali prednost, ne znatnu, ali primjerenu. Usto, Hrvatska ima nešto što Srbija nema, a to je iskustvo, veliki, s najvećih natjecanja. A iskustvo je neprenosiva kategorija.

I zato nismo protiv da se Hrvatska i Srbija sučele baš na svjetskoj smotri u Kataru, pa bilo to čak i u finalu.









Ipak, imamo još nešto za reći. zadnje je vrijeme da nogometne utakmice Hrvatske i Srbije uđuu kolotečinu normalnih, uobičajenih sportskih događaja. Sa svim pratećim zbivanjima, pa čak i s dolascima gostujućih navijača. Navesti ćemo samo jednu iliustraciju.

Samo 21. godinu nakon Drugog svjetskog rata igralo se finale Svjetskog prvenstva u Londonu 1966. godine. Jedan na drugoga za naslov prvaka borili su se domaćin Engleska i Njemačka. Samo dvadesetak i nešto više godina prije njemački zrakoplovi su ravnali Veliku Britaniju, potom britanski Njemačku. Da o krvavim borbama na bojišnicama Afrike i Europe i ne govorimo.

A na dan finala, 28. srpnja 1966. u Londonu i na Wembleyu bilo je više od 15 tisuća njemačkih navijača. S njemačkim kapama na glavi, šalovima oko vrata i zastavama na kopljima. I vjerovali ili ne, nije zabilježen niti najmanji incident. Niti jednom Nijemcu nije otpala vlas kose s glave.









Eto, u takvim uvjetima, okolnostima želimo buduće utakmice Hrvatske i Srbije. Ne samo možda u Kataru nego – zauvijek!