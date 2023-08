Srbija je gledala u leđa Hrvatskoj, ali više nije tako: Ovdje je problem koji se hitno mora riješiti

Autor: Andrija Kačić Karlin

Glede klupskog koeficijenta za Uefina natjecanja ne možemo se oteti dojmu da našem nogometu ne prijeti svijetla budućnost. Evo primjera, prije samo tri godine smo pisali da čak pola Prve hrvatske nogometne lige ide u europska natjecanja. Dva kluba borila su se za Ligu prvaka, te čak tri za Europsku ligu. Doslovce je to bilo pola naše lige koja broji deset klubova.

Osim Dinama još nekih rezultata bilo je od ostalih klubova. No, kada su sustali ti ostali pad je bio neminovan. Danas Hrvatskoj pripada samo jedno mjesto u kvalifikacijama za Ligu prvaka, niti jedno mjesto u kvalifikacijama za Europsku ligu i tri mjesta za najslabije natjecanje, novu Konferencijsku ligu.

Ne, nisu nas samo Srbi prestigli, nego i mnoge druge zemlje.





Sad je Srbija ispred

Pa je tako naš klupski nogomet u nemaloj krizi, ne samo što slabo stoji na Uefinoj ljestvici koeficijenata, nego prijeti i daljnji pad. Uvijek može biti gore.

Hajduk je već ispao iz kvalifikacija za Konferencijsku ligu, baš kao i Osijek, pred Rijekom je težak zadatak, francuski Lille. Ostaje, praktički, samo Dinamo koji bi morao barem preskočiti paški Spartu, usput i preboljeti nesretno ispadanje u srazu s grčkim AEK-om. Izgleda da knjiga opet spada na jedno slovo.

Dočim je naš reprezentativni nogomet svijetlosnim godinama ispred srpske nacionalne momčadi, ta Hrvati su u pet godina bili drugi i treći u svijetu i u finalu Lige nacija, na klupskom bojištu Srbi su nas prestigli. Kolikogod to izgledalo pardoksalno. Pa se nakon svega možemo pitati otkud tolika disproporcija. Hrvatska reprezentacija svjetska je elita, a srpska je ispodprosječna. A na klupskom planu situacija je drugačija.

Mahom bijedni rezultati hrvatskih predstavnika (osim Dinama) u europskim nogometnim natjecanjima (Liga prvaka, Europska liga i Konferencijska liga) oslabili su naš nacionalni koeficijent na Uefinoj ljestvici. Srbi, poslije ćemo vidjeti zašto, tu su pojačali gas i nadmašili Hrvate i po rezultatima i po broju klubova u europskim natjecanjima. Bolno jest, ali je tako. Zašto se to tako rapidno štetno rasplelo?

Samo je jedan razlog. U zadnjih desetak godina samo Dinamo vuče i osvaja bodoveu europskim natjecanjima, Hajduk, Rijeka i Osijek rano ispadaju u kvalifikacijama, za njih je skupina nekog europskog natjecanja tek sanak pusti. Nisu bacili pritom u očaj svoje navijače, nego cijeli naš klupski nogomet, svoje financije, pa čak i perspektivu.

Zadnji puta Hrvatska je bila u relativno dobroj situaciji prije nekih desetak godina, kada je bila na 13. mjestu u ljestvici nacionalnih koeficijenata. Od tada zaredali su pogubni rezultati, pa Hajduk je ispadao čak i od malteške Gzire. I sve ovo samo logičan slijed događaja.









Često znamo čitati nekakve analize i projekcije koje tvrde da je hrvatsko nogometno prvenstvo kvalitetnije od prvenstva u Srbiji. No, ako ćemo gledati kroz europsku prizmu onda je evidentno da Hrvatska sada već debelo zaostaje za Srbijom. S malim izgledima da ga na ljestvici Uefinog koeficijenga nadmaši.

Određene benefite, poput statusa nositelja u ždrijebu ima samo Dinamo, zbog svojih dobrih europskih rezultata, dočim svi ostali naši klubovi koji se sada kreću kroz kvalifikacije prema Konferencijskoj ligi nemaju nikakav status. I čekaju ih kasnije najteži suparnici. Koje će teško preskočiti. Pa, opet neće osvajati bodove presudne za nacionalni koeficijent kod Uefe. To što su (ne)napravili Hajduk, Osijek i Rijeka nenadoknadivo je. Hrvatska tone na klupskoj ljestvici, nesmiljeno.

A nije to trebalo biti baš tako. Za kud i kamo bolji klupski koeficijent Prve hrvatske nogometne lige, njenih klubova, nije trebalo mnogo. Evo, samo da su Rijeka, Osijek ili Hajduk barem po jednom ušli u Konferencijsku ligu, pa u njoj skupljali pobjedice, neodlučene ishode – sve bi bilo bolje. Imali bi barem i klub koji se kroz kvalifikacije borio za Europsku ligu. Koja je financijski vipestruko isplativija od Konferencijske lige.









U Hrvatskom nogometnom savezu, ali i u našim klubovima imaju baš velike razloge za zabrinutost. No, kao da se prešutno prelazi preko tog problema. Iako mi često tvrdimo da nismo imali nikad jaču, bolju i izjednačeniju ligu izgleda da to nije baš tako. Liga je možda zanimljiva, ali je europski poprilično nekonkurentna.

Srbija ima dva kluba koji gotovo pa redovito igraju u skupinama europskih natjecanja. I skupljaju bodove za koeficijent. A naši klubovi, osim Dinama? Apsolutno ništa. Oni ne skupljaju bodove za nacionalni koeficijent i tu leži osnovni problem. Zapravo, svi naši klubovi osim Dinama u europskoj konkurenciji imaju tragične rezultate.

Primjerice, Osijek nikad nije prošao do skupine, Rijeka je od sezone 2013/14 zaigrala samo četiri puta skupinu Europske lige, dok je Hajduk to posljednji put igrao u sezoni 2010/11. Jasno je da se to zorno vidi na nacionalnom koeficijentu. Hrvatska se danas nalazi iza 20. mjesta po nacionalnom koeficijentu, a Srbija na sjajnoj 11. poziciji. Što im omogućuje ovako komotnu, pa i perspektivnu situaciju.

Situacija s našim klupskim nogometom u europskoj raspodjeli snaga je zaista loša i razočaravajuća. Pogotovo što se zna da su europski nastup najbolji izlog za afirmaciju i prodaju igrača. I iz ove situacije se teško izvući. A ako se nešto i uspije glede izvlačenja to će trajati godinama.

Evo oko svega ovoga još jedne zanimljive priče. Švicarski stručnim portal, specijaliziran za statistiku ovog sporta napravio je istraživanje i ljestvicu uspješnosti svih klubova koji su ikada sudjelovali u europskim natjecanjima. Dakle, čak od 1955. godine.

Na vrhu je madridski Real koji je od 1955. osvojio 14 Kupova i Liga prvaka, četiri europska Superkupa i dva UEFA Kupa, te ukupno sakupio oko 180 bodova. Prvi pratitelj Madriđanima jest Barcelona, redom slijede slijede Benfica, Bayern i Juventus. Prvih deset klubova zaokružju Ajax, Manchester United, Porto, Dinamo Kijev i Glasgow Rangers.

A kako na toj ljestvici stoje naši klubovi? Dinamo je završio na nelošem 19. mjestu, u finalu Kupa velesajamskih gradova 1967. godine zagrebački modri bili su bolji od Leedsa. Hajduk ima slavnu povijest, ali Splićani su tek na 51. mjestu. Hajduk je tri puta igrao četvrtfinale Kupa prvaka sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog stoljeća, a 1995. dogurao je do iste faze Lige prvaka. Uz to, po jednom su ”bijeli„ ispali iz polufinala Kupa Uefa i Kupa pobjednika kupova.

Zanimljivo, među sto najboljih klubova Srbija također ima dva kluba. Crvena zvezda je ispred Dinama, na 14. je mjestu. Uostalom, bila je europski orvak 1991. godine. Partizan je na 40. poziciji.