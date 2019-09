SRBIJA ISPALA SA SVJETSKOG PRVENSTVA: Srbi najavljivali Amerikance, ali su naletili na južnoamerikance koji su ih poslali kući

Autor: Mario Lacković

Argentina je pobijedila Srbiju 97:87 te tako izborila polufinale Mundobasketa u Kini.

Furiozno su krenuli Argentinci povevši 7:2. Najbolji igrač Argentine Facundo Campazzo, inače igrač Real Madrida izluđivao je obranu Srbije svojim tricama i asistencijama. No međutim veliki problem je za Argentince predstavljale su osobne greške koje je većinom zaradio Nikola Jokić. Tada se Srbija malo pribrala te ušla u utakmicu kako treba, ali je Campazzo nastavio sa fenomenalnim igrama.

Druga četvrtina je dosta tvrdo počela do zakucavanja Bogdana Bogdanovića. Tada ponovno rapsodija Argentine koja je sa serijom 9:0 povečala svoju prednost na 36:28. Tada je počela rafalna paljba sa tricama. Argentinci su došli na radnu temperaturu te su u jednome trenu gađali trice nevjerojatnih 7/12. No nije ni Srbija ostala dužna, zabijali su i one svoje prilike pa se na odmor otišlo sa rezultatom 54:49 u korist Srbije. Veoma eksplozivne dvije četvrtine sa jako puno poena.

Reprezentacija 🇷🇸 Srbije je u četvrtfinalu #FIBAWC doživela poraz od 🇦🇷 Argentine rezultatom 97:87 i igraće za plasman od 5. do 8. mesta. #SrbijaGotGame pic.twitter.com/7Hhnylsby9 — Košarkaški savez SRB (@KSSrbije) September 10, 2019

Sa poluvremena Argentinci se vraćaju još precizniji i bolji. Asistenicija Garina za Deliju koji je prevario cijelu obranu Srbije i položio. Bjelica na drugoj strani promašuje tricu, ali je zatim Luis Scola precizan za 59:52. Zatim uzvraća Bjelica koji zabija uz faul te pogađa slobodno bacanje za -5. Vraća se Luca Vildoza koji u tranziciji poteže za 66:59 nakom tehničke Đorđevića i pogođenog slobodnog bacanja Campazza. Lučić uzvraća zakucavanjem za Srbiju. 66:61. Tešku tricu pogađa Bjelica, a potom je fauliran na polaganju. Zabija jedno od dva slobodna bacanja i evo Srbije na 66:65. Deck vrhunski zatim reagira za Argentince, lovi težak skok u napadu, fauliran je kod pokušaja polaganja i stavlja oba bacanja za 68:65. Zanimljiva je činjenica kako je Srbija propustila čak četiri prilike za prelazak u vodstvo.

U posljednjoj četvrtini Srbi su krenuli furiozno kako bi uhvatili priključak i odveli vodu na svoj mlin. U jednom trenutku su i poveli sa dva poena razlike. Ali tada na scenu stupa nevjerojatni Campazzo i “mladić” Luis Scola koji serijom 14:3 ponovno odvode Argentinu na nevjerojatnih +9. Pokušali su ponovno Srbi se vratiti, ali najbliže što su došli je bilo minus šest i tu su stali. Argentina je u zadnjih par minuta u potpunoti preuzela utakmicu i do kraja nije ispuštala prednost do konačnih 97:87.

Reprezentacija 🇷🇸 Srbije je u četvrtfinalu #FIBAWC doživela poraz od 🇦🇷 Argentine rezultatom 97:87 i igraće za plasman od 5. do 8. mesta. #SrbijaGotGame pic.twitter.com/7Hhnylsby9 — Košarkaški savez SRB (@KSSrbije) September 10, 2019

Luis Scola s 20 poena predvodio je Argentinu, Facundo Campazzo ubacio je 18, Patricio Garino 15. Bojan Bogdanović s 21 bio je najbolji kod Srbije. Argentina u polufinalu čeka pobjednika dvoboja SAD-a i Francuske, dok Srbija ide u razigravanje od 5-8 mjesta.