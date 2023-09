Srbija bijesna na Nadala zbog toga što je poslao nevjerojatnu poruku Đokoviću

Novak Đoković osvojio je prije tjedan dana US Open, što je Srbinu bio 24. Grand Slam turnir u karijeri, a reakcije nakon tog velikog rezultata još su tema brojnih svjetskih medija.

Rafael Nadal nije se oglasio tim povodom, ali je sad javno progovorio za španjolske medije gdje je poslao jednu iznenađujuću poruku.

Govorio je o čuvenoj GOAT utrci i broju najviše osvojenih turnira, no zanimljivo Nadal nije čestitao Đokoviću, što vidimo po velikim frustracijama u Srbiji, a poslao je i jednu zanimljivu poruku.

“Mislim da Novak živi tu Grand Slam priču na malo intenzivniji način od nas ostalih.”, rekao je i dodaje:

“Misli da je bi bila velika frustracija da nije ostvario taj rekord”, dodao je Rafa.

Podsjećamo, Novak Đoković je osvojio 24 Grand Slam turnira, Nadal ih je osvojio 22, a Roger Federer je na 20 osvojenih naslova.

Reakcije na Nadala su burne.

Nadal interviewed today, instead of finally congratulating Djokovic on extending his slams to 24 he said that Djokovic lives the grand slam race in a more intense way then him and it would have been a greater frustration for him if he didn’t achieve it. pic.twitter.com/8vth10qjD1

— Pavvy G (@pavyg) September 18, 2023