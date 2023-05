SRBI ZAHVALILI SLOVENCU NA LIJEPOJ GESTI! Dončić neće platiti sprovode žrtvama tragedije u Beogradu

Proslavljeni slovenski košarkaš Luka Dončić, se nakon najveće poslijeratne tragedije u regiji ponudio platiti sprovod za osmero djece i zaštitara, koji su poginuli u suludom masakru u Beogradu.

Luka je, kao i svi mi, bio šokiram nezapamćenim zločinom, koji je počinio 13-godišnji Kosta K., želio platiti sprovod preko svoje zaklade i još je ponudio platiti psihološku pomoć svima koji su pogođeni ovom tragedijom.

“Srce mi je slomljeno nakon ove tragedije u Srbiji i gubitka života nevinih školaraca. Mislima sam uz obitelji i cijelo društvo pogođeno ovom tragedijom. Kroz svoju fundaciju istražujem kako odmah, ali i kako dugoročno pomoći učenicima, školi i obiteljima pogođenima tragedijom u školi Vladislav Ribnikar. Posvećen sam tome i nastavit ću dijeliti vijesti i načine pomoći čim detalji budu dostupni”, napisao je Dončić.

Zahvalili na ponudi

Ipak izgleda kako ovaj lijepa gesta od strane Luke Dončića neće biti prihvaćena, već će troškove snositi Beograd .

“Grad Beograd zahvaljuje obitelji Luke Dončića na izrazima sućuti i javno izrečenoj želji da snosi troškove sahrane poginulih učenika OŠ Vladislav Ribnikar. Grad Beograd je, od trenutka kada je gradonačelnik najavio svaku vrstu pomoći obiteljima stradalih, s njima u komunikaciji i jedna od prvih dogovorenih stvari su pokrivanje svih troškova i organizacija sprovoda. Nadležne službe već pripremaju organizacijske detalje u vezi sa sahranom”, priopćili su iz Beograda.

