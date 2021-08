SRBI ‘UKRALI’ IGRAČA BELGIJI, A ON ISPALIO: ‘Na okupljanju pjevat ću Cecin ‘Beograd’, pa kom se sviđa’

Na posljednjem popisu Dragana Stojkovića Piksija, osvanulo je ime jednog od najtalentiranijih mladih vratara Europe, koji brani za Benficu, a prošao je mlađe kategorije Belgije, no na kraju se ipak odlučio braniti za Srbiju.

Mile Svilar je u intervjuu za Sport klub rekao da mu je čast braniti ‘Orlove’ te otkrio kako su izgledali pregovori između njega i FSS -a.

“Otkad sam počeo braniti, uvijek mi je u glavi bilo da ću jednog dana biti na golu za A reprezentaciju Srbije. A, kad se ukazala prilika … Priča ide ovako, direktorica reprezentacije Dika Stojanović razgovarala je s mojim ocem i spomenula mogućnost pridruživanja Srbiji. Signal je, naravno, odmah poslan u glavni grad Portugala, odmah sam pristao. No, papiri su mi se našli na putu i nisam putovao u Japan”, rekao je novi pulen Piksija.

Izgorjeli dokumenti

“Imao sam samo belgijsku putnu ispravu, budući da mi je srpska putovnica davno izgorjela za vrijeme požara u našoj kući. Uslijedili su koraci prema pribavljanju potrebnih dokumenata i prije desetak dana pozvali su me iz veleposlanstva u Lisabonu da uzmem putovnicu”, otkrio je Svilar, koji je najavio kako će na okupljanju reprezentacije otpjevati pjesmu od supruge ratnog zločinca Arkana, Cece, Beograd:

Mile je nekad igrao s Andrijom Živkovićem u Lisabonu, koji mu je poručio kako mora pripremiti pjesmu:

“I bit će pjesma, takav je običaj kad netko prvi put uđe, pjevat ću Cecin Beograd, pa kome se sviđa …”, rekao je Mile Svilar.

On November 4th, 2017 FSS announced on their official website that Benfica goalkeeper Mile Svilar will play for Serbia.









On August 20th,2021 Mile Svilar received his first call up.

