SRBI U TOTALNOM ŠOKU! Novak nikad neće biti broj jedan, a sve zbog razvratnog Amerikanca

Autor: Dnevno.hr/G.I.Š

Navijači Novaka Đokovića bili su u uvjerenju kako će njihov ljubimac od sljedećeg ponedjeljka biti neprikosnoven po broju tjedana koje je proveo na broju jedan, nakon što se izjednačio sa Steffi Graf na WTA ljestvici, ali onda ih je dočekalo neugodno iznenađenje.

Naime, izgleda kako Novak nikada neće moći dostići čovjeka koji je najviše tjedana bio na svjetskom broju jedan, Amerikanca Billa Tildena, koji je na tom mjestu neslužbeno proveo čak 723 tjedna, prije nego se počela voditi ljestvica najboljih na svijetu.

Đoković će se sa svojih 378 tjedana izjednačiti s Tonyjem Wildingom, a ispred Srbina je i Rod Laver koji je na svjetskom broju jedan proveo 452 tjedna.





On this monday 🇷🇸 Novak Djokovic collects his 377th week as @atptour number 1 equaling 🇩🇪 Steffi Graf record on @WTA According to @thetennisbase 🇺🇸 Bill Tilden would have been World number 1 for 723 weeks pic.twitter.com/yqen4e3Rfb — TennisMyLife (@TennisMyLife68) February 20, 2023

Nedostižni broj 1

Bill Tilden je obilježio tenis između 1920-ih i 30-ih godina prošlog stoljeća u amaterskom tenisu, da bi sljedećih nekoliko godina bio neprikosnoven i među profesionalcima te je osvojio 10 Grand Slam titula.









William Tilden imao je težak životni put, iako je rođen u imućnoj obitelji, troje braće i sestara umrlo je prije nego što se on rodio, a još u mladoj dobi od 18 godina ostao je bez majke, da bi mu s 22 godine poginuli otac i stariji brat.

Tilden je pao u depresiju iz koje ga je izvukao tenis, sport s kojim se bavio od malena, a postao je toliko dobar da je više od desetljeća dominirao u bijelom sportu.

On this day in 1925, legendary 🇺🇸 Bill Tilden won the US National Championship for the sixth consecutive time. 🏆🏆🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/gZTcBctamN





— US Open Tennis (@usopen) September 19, 2020

Optužbe i zatvor

Bill je bio bogat i prije tenisa, a bogatsvo koje je još zaradio u tenisu trošio je na zabave, skupe hotele i na predstave na Broadwayu, koje je producirao, režirao i čak glumio u njima.

No Tilden je imao problema sa zakonom, uhićen je u studenom 1946. godine pod optužbom da je obljubio 14-godišnjaka, a on je sam to i priznao te je odslužio sedam i pol mjeseci kazne, što mu je zaključilo karijeru.

Samo par godina nakon prvog uhićenja, uhićen je drugi put pod istom optužbom, ovog puta u pitanju je bio 16-godišnjak, koji je tek godinama nakon napada opisao sve strahote koje je proživio. Slavni tenisač dobio je samo 10 mjeseci zatvora, no to je bilo samo zbog njegove popularnosti.

Bill Tilden preminuo je 1953, godine u hotelu, samo godinu dana nakon što je primljen u Kuću slavnih tenisa.