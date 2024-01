Srbi trljaju ruke, gotovo je s Nadalom: Poslao tužnu vijest navijačima

Tijelo nije izdržalo, uostalom u pitanju je 38-godišnjak. Rafael Nadal imao je godinama problema s ozljedama, takav je njegov tenis, borben, trkački nabijen, a potrošnja je velika. Sad je opet ozlijeđen i putuje kući, u Španjolsku…

Dakle, tek što se vratio u akciju, Španjolac je zaradio ozljedu te putem društvenih mreža najavio da neće nastupiti na nadolazećem Australian Openu!

Podsjećamo, Nadal je početkom ove godine zaigrao prvi put nakon gotovo 365 dana. Na ATP 250 turniru u Brisbane porazio je Dominica Thiema 7:5, 6:1 i “pregazio” domaćina Jasona Kublera 6:1, 6:2, da bi ga drugi Australac – Jordan Thompson – porazio 5:7, 7:6 (6), 6:3.

Španjolski tenisač u nedjelju je poručio da ga je taj meč stajao nastupa na prvom Grand Slamu u godini.

“Tijekom meča u Brisbaneu imao sam mali problem u mišiću koji me zabrinuo. Kad sam stigao u Melbourne i odradio magnetsku rezonancu, pokazalo se da imam mikro puknuće u mišiću. Dobra je vijest da se ne radi o istoj ozljedi s kojom sam se dosad borio.”, napisao je i dodaje:

“Trenutno nisam spreman natjecati se na najvišoj razini u mečevima od pet setova. Vraćam se u Španjolsku, posjetit ću liječnika i odmoriti se. Naporno sam radio tijekom godine za ovaj povratak i, kao što uvijek govorim, cilj mi je biti na svojoj najboljoj razini”, piše Nadal u objavi, pa dodaje:

Hi all, during my last match in Brisbane I had a small problem on a muscle that as you know made me worried. Once I got to Melbourne I have had the chance to make an MRI and I have micro tear on a muscle, not in the same part where I had the injury and that’s good news.

Right… pic.twitter.com/WpApfzjf3C









— Rafa Nadal (@RafaelNadal) January 7, 2024