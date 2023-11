Srbi su visili ‘kao luster’, a onda se ukazao on i na kraju roknuo čašice alkohola

Neočekivano je srpska nogometna reprezentacija morala strepiti za plasman na Euro u utakmici protiv Bugarske. U 81. minuti ogleda Srđan Babić je zabio za 2:2, što je bio rezultat koji ih je vodio na Euro, ali valja reći kako su u isto vrijeme ‘Orlovi’ imali veliku pomoć od strane Mađara.

Mađarska je igrala protiv Crne Gore i u jednom trenutku dvoboja u Budimpešti rezultat je bio 0:1, ali da Dominik Szoboszlai, zvijezda Liverpoola, pobrinuo je da se iznenađenje na kraju ne dogodi.

On je golovima u 66. i 68. minuti donio Mađarima preokret u isto vrijeme dok su Srbi gubili od Bugarske i tako razveselio njihove navijače.

Naime, Crna Gora je bila potencijalna opasnost za Srbiju na ljestvici, ali na kraju su nakon ishoda utakmica ostali bez Eura. Mađarska je trijumfirala s 3:1, kao prvoplasirana momčad skupine G ispred Srbije izborila plasman na Euro, a mađarski junak Szoboszlai je osim golovima oduševio navijače još jednim potezom.

Liverpool’s Dominik Szoboszlai taking a (pretty massive) shot of pálinka and celebrating with Hungarian fans in the stands after they qualified for Euro 2024, following their win against Montenegro today. 🥃🇭🇺pic.twitter.com/7IObZUeeuA

— Football Away Days (@FBAwayDays) November 19, 2023