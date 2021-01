SRBI PROSLAVILI NOVU ZAJEDNO PA POŽALILI: Sljedeći put će paziti što objavljuju na društvenim mrežama usred lockdowna

Fotografije srpskih nogometaša Aleksandra Mitrovića i Luke Milivojevića te još sedam ljudi objavio je Britanski Sun, a nogometaše Fulhama i Chrystal Palaca snimila je Mitrovićeva djevojka Kristina Janjić.

Kristina je fotografije objavila na Instagramu mada su svi bili svjesni kako krše lockdown u kojem se nalazi London. Da stvar bude još bolja kasnije su nogometaši zaigrali nogomet u dvorištu, a snimke na Kristininom Instagramu ubrzo su nestale.

Sve se ovo događalo u trenucima kada je Fulhamovu momčad pogodio koronavirus, zbog čega su im otkazane utakmice protiv Tottenhama i Burnleyja.

Za Engleze je to pravi skandal i tako situaciju vidi Fulhamov menadžer Scott Parker.

“Razočaran sam. Svi u klubu smo bili ogorčeni kad smo vidjeli Aleksove slike. Razumije da je napravio grešku i razumije da je to bilo jako neodgovorno. Interno ćemo se zabaviti tim slučajem i Aleks će snositi posljedice za svoje greške, kao i svi drugi.”, rekao je Parker.

Sigurni smo kako će ova bezazlena zabava na kraju skupo koštati srpske nogometaše koji će platiti masne kazne.

Exclusive: Fulham and Crystal Palace investigating after footage emerges appearing to show Aleksandar Mitrovic and Luka Milivojevic breaking Covid rules bringing in the new year togetherhttps://t.co/D6c8D3wLLt

