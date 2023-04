SRBI PRIJETE BIH REPREZENTATIVCU, HRVATA POŠTEDILI! ‘Živ nećeš izaći iz Beograda’

Velika drama izbila je sinoć tijekom druge utakmice četvrtfinala Eurolige, u kojoj je Real Madrid dočekao Partizan, koji je slavio rezultatom 80:95, ali velika tuča igrača na utakmici zasjenila je rezultat.

Kako smo već pisali, nekoliko minuta prije kraja utakmice igrač Reala Serigo Llull grubim prekršajem zaustavio je igrača Partizana Puntera i nakon toga nastao je kaos na parketu u Madridu.

U cijelom tom metežu naš Hezonja je pokušavao zaustaviti tuču, a jedan od onih koji se loše proveo je i reprezentativac BiH Džanan Musa, koji je dobio udarac i bačen je na parket.

Ne dolazi u Beograd

Tenzije su se na kraju smirile i Partizan je poveo s 2:0 u seriji odlukom sudaca, ali navijači crno-belih ‘Grobari’, poludjeli su na scene iz Madrida i ako dođe do utakmice u Beogradu, bolje će biti da je pred ispražnjenim tribinama.

Naime, kako donosi avaz.ba, poslije utakmice na društvenim mrežama navijači Partizana posebno su se okomili na Džanana Musu, kojem su prijetili na sve moguće načine.

