SRBI NIJEMCIMA PREOTELI MLADU ZVIJEZDU! Piksi u velikoj akciji po dijaspori, čeka se još jedan kapitalac

Sportska, a poglavito nogometna javnost u Srbiji pratila je razvoj događaja oko mladog Nijemca srpskih korijena Lazara Samardžića, koji je odlučio prihvatiti poziv Dragana Stojkovića Piksija.

Samardžić je rođen u Njemačkoj i prošao je sve kategorije Elfa, da bi se na kraju u 21. godini odlučio zaigrati Srbiju, što je predstavljeno kao velika pobjeda FSS-a.

Mladi Lazar trenutno igra za Udinese na poziciji veznog igrača, a operacija Samardžić traje još od ljeta prošle godine, kada ga je prvi put kontaktirao Stojković.

Lazar Samardzic has accepted Piksi's call up & will play for Serbia in March!

Velika pobjeda

“Nakon nekoliko mjeseci temeljnih i pažljivo planiranih aktivnosti, a sve sa ciljem da reprezentacija Srbije bude kvalitetnija i bolja kako u predstojećim kvalifikacijama za Europsko prvenstvo, tako i u ostalim budućim natjecanjima, epilog pregovora da jedan od najtalentiranijih mladih igrača Europe obuče dres naše zemlje dobio je pozitivan ishod – Lazar Samardžić prihvatio je poziv izbornika Dragana Stojkovića i od ožujka bit će dio najboljeg tima Srbije”, napisali su iz FSS.

Uz to još su nadodali da je glavnu ulogu u pregovorima imao sam izbornik Dragan Piksi Stojković, koji je intenzivno kontaktirao s mladim igračem i njegovom obitelji proteklih tjedana.

