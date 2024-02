Srbi ne zaboravljaju što im je Tuđman napravio, ali oni baš zločesti spominju najbolniju stvar

Autor: Andrija Kačić Karlin

Kada bi politički suparnici željeli naljutiti prvog hrvatskog predsjednika, Franji Tuđmana najčešće bi posezali za tvrdnjom: “On je Partizanovac”. Spočitavajući mu tako ne samo tako njegovu prošlost već i političku sadašnjost, a napose njegovu opsesiju s tadašnjom Croatijom, klubom koji je to ime dobio iako se zvao 47 godina ranije Dinamo, a nakratko HAŠK Građanski. Idemo u ovoj temi vidjeti što je tu zapravo istina, a što laž…

Da, točan je povijesni podatak kako je Franjo Tuđman bio predsjednik Jugoslavenskog športskog društva Partizan. Bilo je to izvanredno oružje i za političke i sportske neistomišljenike prvog hrvatskog predsjednika. Makar, za točan sud što je i tko je Franjo Tuđman ne smije se na davne događaje gledati površno, već i kontekstu vremena kada su se zbili.

Jedna stvar je jasna, Franjo Tuđman nije bio odmah nakon Drugog svjetskog rata među osnivačima Jugoslavenskog sportskog društva Partizan, time i nogometnog kluba, ali je bio predsjednik istog društva od 1958. do 1962. godine.

Tuđman krenuo kao tajnik

Kao mladi, sposobni i ambiciozni časnički kadar Jugoslavenske narodne armije 23. svibnja 1954. godine Franjo Tuđman postao je tajnik, a u svibnju 1958. godine i predsjednik JSD Partizan, čija je najveća perjanica bio nogometni klub. Koji je tijekom cijelog postajanja druge i treće Jugoslavije bio u stvarnosti vojni klub.

Taj su osjetljivi dio Tuđmanove biografije nerijetko u devedesetima koristili politički suparnici i posebno novinari, ali mu takve informacije ili provokacije nisu nanijele neku štetu u javnosti.

I u Tuđmanovom predsjedničkom mandatu mandatu Partizan je promijenio klupske boje. Koje su do tada bile crveno-plave, a odjednom su postale – crno-bijele! Iako je uloga Franje Tuđmana u promjeni identiteta kluba čak i nekim povjesničarima jasna, činjenica jest da se promjena dogodila baš kada je on bio predsjednik društva Partizan.

Zvezdaši spominju Tuđmana najviše

I da promjena klupskih boja nije mogla proći bez dozvole najvišeg političkog i vojnog vrha, kojeg je Franjo Tuđman sigurno u društvu Partizan bio izvršitelj i upravljač.









Još prije predsjednik Partizana također je bio i general Janko Bobetko, još jedan omrznuti lik u srpskoj javnosti nakon rata na ovim prostorima i njegove blistave i velike uloge u Hrvatskoj vojsci tijekom Domovinskog rata.

Često se u prepucavanju između navijača Crvene zvezde i Partizana od strane navijača „crveno-bijelih” prema „crno-bijelima” mogu čuti „optužbe” da je Partizanom upravljao vodio Franjo Tuđman. Postoji i mnogo navijačkih pjesama posvećenih upravo toj optužbi”, a najpoznatija je ”Ajmo crno-beli, umro je Tuđman Franja, ćutaćemo jedan minut, predsjedniku Partizana”. Pjevaju je, dakako, iz sprdnje navijači Crvene zvezde.

Češće se to spominje u Srbiji

U velikom rivalitetu beogradskih suparnika, Crvene zvezde i Partizana upravo se ove činjenice koriste za diskreditiranje suparnika. Pa tako ne samo navijači Crvene zvezde, nego i djelatnici i veterani tog kluba nerijetko istupaju u javnosti s tezom „što se može očekivati od srpskog kluba kojeg je vodio Hrvat, k tome prvi hrvatski predsjednik”?









Pa je tako teza „Tuđman je Partizanovac„ češća u Srbiji nego u Hrvatskoj. Pomalo i paradoksalno. „Zvezdaši„ idu i dalje pa tvrde „najružniji dres osmislio vam je Tuđman„.

Misli se tu na crno-bijelu kombinaciju Partizana. Činjenica jest da je za vrijeme vladavine Franje Tuđmana u JSD Partizan, neki tvrde i prema njegovoj zamisli, dizajniran crno-bijeli dres Partizana koji je do danas ostao zaštitni znak svih klubova ovog društva. Do tada prve boje Partizana su bile u crveno-plavim kombinacijama. Ta kombinacija je i danas pričuvni dres Partizana.

Dres u doba Tuđmana

Stvari otprilike idu ovako. Ideju za takav dres prvi je izgovorio Zagrepčanin Stjepan Bobek, Štef. Purger koji se proslavio u Partizanu u kojeg je došao nakon rata kako bi spasio svog brata Otta domobrana.

Štef se u Beogradu družio s tadašnjim generalom JNA, a poslije prvim hrvatskim predsjednikom Franjom Tuđmanom, o kojem je govorio: “U Beogradu smo bili na vi i tako smo ostali. Tuđman me je uvijek zvao Štef. Ja sam mu se u Beogradu obraćao s ‘druže pukovniče’ i nakon toga s ‘druže generale’, a u Zagrebu s ‘gospodine predsjedniče’. No, kad sam se oraspoložio i opustio, omaklo mi se pa sam spontano i purgerski intimnije rekao ‘gospon Francek’. Tuđman je to prihvatio i nije mi zamjerio”, prisjetio se Bobek, koji se vratio u Zagreb 1972. godine i trenirao je Dinamo.

Upravo je Bobek kada je igrao u Partizanu prijedlog novog dresa osobno uručio predsjedniku društva Franji Tuđmanu. Prijedlog je prihvaćen, sve ostalo je povijest.

Čuveni sportski djelatnik Artur Takač tvrdi da je pojava nogometaša Juventusa u crno-bijelim dresovima početkom 1959. godine u talijanskom Viareggiu bila svojevrsni okidač da se prvo Bobek, a kasnije i nogometni klub, time i sportsko društvo, odluče na prelazak na crno-bijele boje. I baš u tom trenutku predsjednik je bio – Franjo Tuđman. No, najviši ljudi tadašnjeg komunističkog aparata prijedlog su morali prihvati. I, eto, jesu.