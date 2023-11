Srbi napali Gvardiola, a neki spominju i Lovrena: ‘Osramotio se, okretali su ga kao lepinju’

Iza Manchester Cityja, aktualnog engleskog i europskog prvaka, nova je pobjeda u Ligi prvaka do koje su stigli na puno teži način nego li se očekivalo. Na Etihad je sinoć stigao RB Leipzig i do 55. minute gosti su vodili 2:0. A onda preokret domaćina i konačno slavlje ‘Građana’ 3:2. U velikom preokretu je asistencijom za izjednačenje na 2-2 sudjelovao i hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol.

Lois Openda bio je u prvom dijelu susreta neriješiva enigma za obranu Manchester Cityja. Prvi gol je zabio u 13. minuti kada je lako pobjegao Rubenu Diasu, a 20 minuta poslije je opet pobjegao svojim čuvarima, ušao u kazneni prostor, oslobodio se Gvardiola i zatresao mrežu Cityja. Gvardiolovu reakciju kod drugog primljenog gola Cityja kao da su jedva dočekali u srpskim medijima.

Neki su u prvi plan istaknuli upravo tu njegovu reakciju. “I ovo je najskuplji defanzivac ikada!? Hrvat se obrukao, amaterska obrana i kazna!”, naslov je koji je osvanuo na Mondu.

His last UCL goal was against Man City in February

His first assist in City’s shirt came against his former club

Josko Gvardiol 🧱🧱🧱 pic.twitter.com/r1RjhYePEG

— Etihaland (@etihaland) November 28, 2023