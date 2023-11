Srbi bruje o nezapamćenom skandalu: ‘ATP stavio zastavu velike Albanije za profilnu’

Na službenim stranicama društvenih mreža, Facebooku i X-u, osvanula je jutros fotografija zastave Albanije iz utakmice nogometnih kvalifikacija za Euro u Beogradu koja je odigrana 2014. godine.

Tada se iznad stadiona u Humskoj tijekom utakmice između Srbije i Albanije pojavio dron sa zastavom Velike Albanije. Prvi je na provokaciju reagirao stoper Orlova Stefan Mitrović koji je uhvatio i sklonio zastavu, a glavni sudac prekinuo je susret koji je registriran rezultatom 3:0 za Srbiju.

Službene profile ATP-a hakirala je skupina Albanaca koji su tim putem sunarodnjacima čestitali Dan državnosti.

“Sretan Dan nezavisnosti, Albanijo. U ovom velikom danu naša srca su puna ponosa dok slavimo duh slobode i ujedinjenosti. Neka zastava Velike Albanije, simbol naše bogate povijesti, vijori ponosno i pokazuje snagu naše nacije”, stoji u objavljenoj poruci uz zastave Albanije i Kosova.

This is how @atptour #ATP promotes Greater Albania and the fake country Kosovo. pic.twitter.com/7JLpa7RXNx

— zack (@raikovz) November 28, 2023