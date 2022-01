‘SRBE TREBA PROTJERATI, ŠIRITE ZARAZU I HOĆETE RATOVATI’ Šokantna ispovijest: ‘Nikad nije bilo teže ovdje biti Srbin’

Autor: Andrija Kačić Karlin

U Australiji gdje je, dakako, top tema Novak Đoković svako malo se nađe priča i za srpske medije koji žele dočarati s kojim se neprijateljstvom njihov tenisač, ali i Srbi koji tamo žive svakodnevno susreću…

Pa tako beogradski „Kurir” donosi priču jedne Srpkinje koja živi u Adelaideu, na teme kako je danas biti Srbin u Australiji i podržavati Novaka Đokovića. Riječ je o Jeleni Todorović koja je u Australiji – košarkaški trener. On priča:

„Nikad, ali baš nikad u Australiji nije bilo ovoliko teško biti Srbin. Tolika količina mržnje nije zabilježena godinama”, rekla je.

Priča id ei dalje:

„Čim neko čuje da sam Srpkinja, odmah me vrijeđa! I nije to slučaj samo sa mnom, nego s cijelom srpskom zajednicom ovdje. Ponašaju se prema nama kao da smo niža vrsta. Vrijeđaju nas, govore da samo hoćemo ratovati, da se naš narod na ulicama ponaša kao bagra i da smo htjeli da izazovemo Treći svjetski rat”.

Jelena izbosi svoja razmišljanja:

„Ne mogu šutjeti. Jasno i glasno branim Novaka. Na poslu su mi odmah sugerirali da pazim što pričam, da ne napadam Australiju i da biram riječi. Upozoravaju me da ovdje živim i da ovdje gradim karijeru. Oni mi apsolutno mogu sva vrata zatvoriti i dati mi otkaz. Ali, ako to naprave reći ću da su rasisti. To je za mene čist rasizam! Prije nekoliko dana su me djeca na treningu pitala – Jeste li vi iz Srbije? Znači li to da ćete sada u zatvor? Ili, na primjer pitaj ume sljedeće – Je li istina da vi iz Srbije namjerno dolazite u Australiju zaraženi da biste nama donijeli koronu? Suludo je što govore svojoj djeci”.

„Vozač me pitao otkuda sam, a ja sam mu rekla da sam iz Australije, da bih izbjegla raspravu. Međutim, insistirao je da mu kažem. Rekao je da imam čudan naglasak i pitao me da nisam slučajno iz Srbije. Kada sam mu rekla da jesam, on je rekao svoj stav: ‘Vas Srbe treba protjerati. Beskorisni ste i samo donosite nevolje. Želite da ratujete i širite zarazu’”