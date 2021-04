SRBE ODUŠEVIO POTEZ ŠPANJOLACA: Svi bruje oko kontroverzne utakmice protiv Kosova

Španjolska je jučer ugostila Kosovo u Sevilli u sklopu trećeg kola kvalifikacijskog ciklusa za SP 2022. u Kataru. Španjolci su slavili 3:1, ali utakmica se neće pamtiti po dobrom rezultatu domaćina, nego po njihovom gostoprimstvu.

Španjolska ne želi priznati Kosovo kako ne bi podržali separatiste u Kataloniji i Baskiji, pa su tako na sve načine pokušavali prikriti obilježja Kosova. Himnu su izrezali iz prijenosa, zastave nisu prikazivali, a Kosovo su pisali malim slovom čak i na semaforu te na televizijskom prijenosu.

Because Spain does not recognise Kosovo independence, their name is being written in lower-case letters for tonight’s game. Beyond petty. pic.twitter.com/zIJcBgtSTz

— FootballJOE (@FootballJOE) March 31, 2021