SRAMOTNO VARANJE NA JEDNOJ OD NAJPOZNATIJIH UTRKA: Razotkrili su je tek kada je došla u cilj

Jedna bizarna sportska scene dogodila se u Engleskoj. Trčao se ultramaraton od Manchestera do Liverpoola, a glavna priča je jedna Australka koja je došla na utrku.

Zakrzewski, 47, bila je rame uz rame s ostalim najboljim trkačima u utrci od 80 kilometara, ali je 4 kilometra provela odmarajući i vozeći se u automobilu.

Rekla je da ju je noga boljela oko oznake od 40 kilometara. Njezina ju je prijateljica odvezla do sljedeće kontrolne točke, gdje je službenicima utrke pokušala reći da odustaje.

“Kad sam došao do kontrolne točke, rekla sam im da se povlačim i da sam bila u autu, a oni su rekli ‘mrzit ćeš sama sebe ako staneš” rekla je Australka za BBC.

Disqualified from an ultra-marathon for using a car!

Joasia Zakrzewski finished third but was tracked on mapping data covering a mile of the race in just one minute 40 seconds…

More ⬇

— BBC Sport (@BBCSport) April 18, 2023