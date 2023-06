‘SPREMAN JE OTIĆI OVOG LJETA’! Rekordna ponuda čeka Gvardiola, Englezi ganjaju i drugog Vatrenog

Autor: Ivor Krapac

Joško Gvardiol je zbog interesa brojnih klubova posljednjih mjeseci popularan u nekoliko zemalja, a kako se bliži ljeto koje donosi novi prijelazni rok, o najjačem adutu Vatrenih u obrani piše se u Engleskoj, s informacijama koje o Gvardiolu donosi tamošnji The Times.

Poznati list tvrdi kako će hrvatski reprezentativac poručiti RB Leipzigu da je spreman ovog ljeta napustiti klub, ali prije nego ta priča dođe u prvi plan, Gvardiola još čeka nastup u sutrašnjem finalu Kupa Njemačke, u kojem će klubu iz Leipziga protivnik biti Eintracht iz Frankfurta.

Za Gvardiola bi u prijelaznom roku moglo biti velike borbe, a u prvom planu spominje se mogućnost da po njega krene Manchester City, koji je zainteresiran i za još jednog Vatrenog, Matea Kovačića, koji je na izlaznim vratima Chelseaja.





No, nije to jedini engleski klub koji se spominje kao potencijalna nova adresa za Gvardiola. Unatrag nekoliko mjeseci, otkako je u dresu Hrvatske bio odličan u dolasku do bronce na Svjetskom prvenstvu u Katru, povezivalo ga se s Manchester Unitedom i s Chelseajem koji je u protekla dva prijelazna roka puno trošio, a u igru za moguće dovođenje 21-godišnjeg stopera Vatrenih uključio se i Real Madrid.

Gvardiol s RB Leipzigom ima ugovor do ljeta 2027., a smiješi mu se raniji odlazak u kojem bi mogao postići cijenu od 100 milijuna eura, ili više od toga, čime bi postao najskuplji obrambeni igrač u povijesti nogometa.