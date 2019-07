SPREMA SE VELIKA RAZMJENA IGRAČA: Manchester United i Juventus u pregovorima oko ove dvije zvijezde

Ako je vjerovati talijanskim i engleskim medijima, nešto veliko se kuha na nogometnom tržištu. Gledajući natpise stranih tabloida očito se priprema “pljačka stoljeća” kako su ju prozvali pojedini navijači kluba s Old Trafforda. Naime, dva velika kluba, Manchester United i Juventus su u pregovorima oko razmjene dvaju igrača. Riječ je o Paolu Dybali i Romeluu Lukakuu.

BREAKING: Juventus are preparing an offer for Manchester United striker Romelu Lukaku and are willing to include Paulo Dybala as part of the deal, according to Sky Sources

— Sky Sports News (@SkySportsNews) 26. Juli 2019