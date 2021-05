SPREMA SE PREOKRET: Englezi namještaju selidbu ‘svojeg’ finala Lige prvaka

Nove mjere koje je danas uvela britanska vlada u borbi protiv širenje pandemije korona virusa, stavila je Tursku na takozvanu crvenu listu i time ugrozila finale Lige prvaka.

Podsjetimo, finale se trebalo odigrati 29. svibnja u Istanbulu, ali kako su klubovi, a samim time i navijači iz Engleske, teško je za vjerovati kako će finale biti održanu u gradu na Bosporu i Dardaneli.

Iz Europskog nogometnog saveza objavili su kako će pričekati s konačnom odlukom vezanom uz mjesto održavanja finala.

Predlažu London

Tako je danas britanski ministar prometa Grant Shapps izjavio:

“To znači da navijači oba kluba ne bi smjeli putovati u Tursku na finale. Engleski nogometni savez (FA) je sada u pregovorima s Uefom u vezi moguće promjene mjesta odigravanja utakmice. Mi smo otvoreni za moguće domaćinstvo, ali konačna odluka je na Uefi.”

Turska ima veliki broj novozaraženih u svijetu pa su uvedene stroge mjere do 17. svibnja koje već pokazuju rezultate smanjivanjem brojki zaraženih.

Prema medijskim navodima, u Turskom nogometnom savezu nadali su se kako će moći na Ataturk stadion pustiti 25.000 gledatelja, od toga najmanje po 4000 navijača oba kluba.

