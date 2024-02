Sprema se posao koji bi promijenio nogometnu kartu Europe, nakon toga ništa više ne bi bilo isto

Saudijska Arabija napravila je prošlog ljeta pravu pomutnju na nogometnom tržištu. Svote koje nude nogometašima da zaigraju u tamošnjoj ligi su jednostavno nestvarne, a ambiociozni planovi polako im se ostvaruju.

Cristiano Ronaldo, Neymar, Karim Benzema i naš Marcelo Brozović samo su neke od zvijezda koje su odlučile zaigrati u saudijskoj ligi čiji klubovi igrače mame basnoslovnim plaćama.

Sada se u svjetskim medijima pojavila informacija koja kaže da bi Saudijska Arabija putem svog Javnog investicijskog fonda (PIF) mogla kupiti još jedan europski klub i to talijansku Romu koja je trenutno u vlasništvu Amerikanaca, The Friedkin Groupa.

🚨The Public Investment Fund of Saudi Arabia will make an offer of €900M to buy AS Roma! 🇸🇦🇮🇹

Negotiations are underway. PIF already own Newcastle and the big four clubs in Saudi Arabia.

(Source: @repubblica) pic.twitter.com/3AraNuDLZs

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 9, 2024