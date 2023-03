SPREMA SE NAJVEĆI TRANSFER U POVIJESTI HAJDUKA! Manchester City šalje rekordnu ponudu za najvećeg hrvatskog talenta!

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Sve su veće glasine da bi Luka Vušković trebao napustiti Hajduk. Vušković je jedan od najvećih talenta svijeta na svojoj poziciji te je interes za njega ogroman.

Potvrdili su to i Englezi, točnije The Athletic. David Ornstein, dopisnik The Athletica, javlja da je Manchester City poslao konkretnu ponudu za Vuškovića tešku čak 12 milijuna eura.

Generacijski talent

Luka Vušković ima tek 16 godina, a za Bijele je službeno debitirao u derbiju protiv Dinama kada je Hajduk poražen s 4:0. Već je s 15 godina trenirao sa seniorima, a skauti ga uspoređuju s Geradom Piqueom.

Dogodi li se ovaj transfer postat će najveći u Hajdukovoj povijesti. U ovom trenutku rekord drži onaj Nikole Vlašića koji je 2017. godine prodan u Everton za 10,8 milijuna eura.

Vušković je zbog crvenog kartona preskočio dvije velike pobjede juniora u Ligi prvaka protiv Citya i Dortmunda. Zabio je gol za pobjedu protiv Šahtara u playoffu (par minuta kasnije je i pocrvenio) što je otvorilo put do polufinala u kojem bi i on mogao nastupiti.