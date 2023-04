SPREMA SE JOŠ VEĆI UDARAC, ODLAZI I PETKOVIĆ! To bi bio totalni raspad Dinama, evo gdje možda odlazi Bruno

Rekonstrukcija na Maksimiru, to je sigurno nešto čemu bi se obradovali modri kibci ako je u pitanju stadion, ali u ovom slučaju radi se o momčadi, koja je donijela toliko veselja u Zagreb.

Sada je već jasno kako će se raspasti nešto što možemo nazvati ‘Mamićev’ Dinamo po odabiru igrača, a jedan od posljednjih Mohikanaca je Bruno Petković, koji bi svojom klasom trebao iznijeti prvenstvo do kraja, sad kad nema ni Ademija ni Oršića.

No na kraju sezone Petko će teško ostati u modrom dresu, a i Dinamo pokazuje tendenciju dovođenja mladih napadača u obliku Frigana iz Rijeke ili Vipotnika iz Maribora.

Dinamo Zagreb News🔵⚪️

Dinamo Zagreb star Bruno Petkovic is very likely to leave Zagreb this summer. His contract ends in 2024 and he's not likely to extend.

Three Premier League clubs have already been in touch with Petkovic and his team, concerning a potential transfer. pic.twitter.com/pYsqNK7NQT

— Football Live (@FF00tballUpdate) April 3, 2023