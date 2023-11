Sprema se ‘bomba’ od transfera za Rakitića: Najveći nogometaš svih vremena želi Hrvata u svom klubu

Nevjerojatna vijest iz Španjolske. Lionel Messi želi igrati s Ivanom Rakitićem – opet. Osobno je tražio od Beckhama da ga dovede u Miami! Idemo redom…

Poznato je da Messi u Interu već igra s Jordijem Albom i Sergijom Busquetsom, bivšim suigračima iz Barcelone, a uskoro bi im se trebao priključiti i Luis Suarez.

Tako El Gol Digital navodi da je Messi osobno tražio od suvlasnika Intera David Beckhama da se raspita i o mogućem dovođenju bivšeg hrvatskog reprezentativca.

Podsjećamo, Rakitić je s Messijem i Suarezom dijelio svlačionicu u Barceloni punih šest godina, a o tom je periodu uvijek imao samo lijepe riječi.

“Messi i Suarez bili su moji suigrači šest godina. Jako ih poštujem, iako nisu moji najbolji prijatelji”, rekao je Rakitić u jednom intervjuu.

Nevjerojatna igra sudbine, ali Rakitić je u jednom intervjuu iz 2020. godine govorio o mogućem odlasku u MLS ligu.

“Tko zna, vidjet ćemo, možda će me David Beckham pozvati”, rekao je tada Rakitić.

“Messi asks Beckham to sign Ivan Rakitic in addition to Sergi Roberto and Luis Suarez” via @marca #InterMiamiCF

Would you sign Rakitic? pic.twitter.com/ymHYI6c8cX









— MLS Moves (@MLSMoves) November 7, 2023