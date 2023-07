Ženu nogometnog suca iz osvete odveo u krevet? Snimili ih u noćnom klubu i izbio skandal

Neobična situacija čak i za nogometom zaluđene zemlje odjeknula je u Brazilu, gdje je tamošnji novinar Leo Dias objavio snimku na kojoj je, kako je opisao, Tassiana Valim, supruga tamošnjeg nogometnog suca Felipea Lime, a uz nju je Sergio Santos Rodriguez, predsjednik Corinthiansa, poznatog kluba iz Sao Paula.

Na snimci koju je objavio brazilski novinar, vidi se kako Tassiana i predsjednik Corinthiansa plešu u noćnom klubu, ali tvrdi se i da nije stalo na tome.

Njihova veza je, po informacijama iz Brazila, bila i dublja. Navodno je prvi čovjek Corinthiansa odveo Tassianu u krevet, a onda se još i hvalio zbog toga što je ugrozio tuđi brak.

Segundo o colunista, Leo Dias, o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, foi flagrado traindo sua esposa com Tassiana Valim, esposa do árbitro Felipe Fernandes Lima, que apitou a final do Campeonato Mineiro de 2022.

Um dos motivos para acontecer a traição, segundo o… pic.twitter.com/PH9EG51B09

