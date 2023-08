Žena velikog igrača javno ponizila drugu zbog sočnih objava: Dobila milijune, ali jednu stvar ne pušta

Priča traje već godinama, od 2019. kada je supruga velikog engleskog nogometaša Waynea Rooneyja izašla u javnost s optužbama na račun supruge Jamieja Vardyja, druge engleske nogometne zvijezde, a ovih dana su Coleen Rooney i Rebekah Vardy ponovno aktualne zbog istupa koji je Coleen imala u razgovoru za The Vogue.

Razgovarajući za poznati časopis, Coleen Rooney govorila je zbog čega je javno ponizila suprugu drugog igrača. Prozvala je Vardyjevu ženu da prenosi sočne objave s njezinog zaključanog profila na Instagramu za javno dijeljenje pred svima, na način da su se počele objavljivati u The Sunu.

Kako su završile na raspolaganju poznatom listu, Coleen isprva nije znala, sve dok nije izvela jedan eksperiment s lažnim objavama. Puštala je lažne vijesti o sebi na Instagramu, a i one su se počele pojavljivati u The Sunu, da bi potom poveznicu između pregledavanja tih objava u pričama na Instagramu našla u tome da je sve pregledala upravo Rebekah Vardy.

Coleen Rooney i danas ne pušta ovaj slučaj da prođe, a kaže da zbog javnog prokazivanja supruge drugog igrača stoji i danas.

“Ono što sam rekla u svojoj objavi, toga se i danas držim”, rekla je Rooneyjeva supruga o objavi kojom je drugu ženu javno prokazala i time stavila na stup srama.

Rebekah Vardy je zbog toga reagirala tužbom protiv Coleen Rooney za klevetu, u aferi koja je u Engleskoj i drugdje postala poznata po nazivu Wagatha Christie, s aluzijom na poznatu spisateljicu Agathu Christie, autoricu slavnih krimića.

Ovaj krimić završio je tako da tužba Vardyjeve supruge nije prošla, a na koncu je morala platiti milijune koji su otišli i na račun Coleen Rooney kako bi mogla pokriti svoje sudske troškove.

Kako je bilo objavljeno, radilo se o troškovima od 1,5 milijuna funti koje je Rebekah Vardy morala nadoknaditi Coleen Rooney, a u sadašnjoj protuvrijednosti, to je 1,76 milijuna eura.

Coleen Rooney je za The Vogue rekla i koliki joj je stres donijela ova priča, uključujući i sudsku borbu.

Odrazilo se i na njezin odnos sa suprugom Wayneom, ali veza je ostala čvrsta.

“Bio je uz mene, davao je podršku, ali to je ostavilo trag. Cijelo vrijeme mi je govorio da ću biti u redu, ali bilo je pojedinih trenutaka kada je došlo i do nesuglasica”, opisala je Coleen Rooney o razdoblju u kojem je njezin brak patio.

