ZBOG NJE DIGNUO RUKE OD SVEGA? Poznati par iznenada nestao, ‘prestanite izmišljati s**nja’

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Vikend koji se približio kraju donio je početak sezone u većini najjačih europskih liga, s prvim utakmicama u Engleskoj, Njemačkoj i Francuskoj, a u jednom od ta tri prvenstva, u dresu PSG-a na putu do gostujućih 5:0 protiv Clermonta u prvom kolu francuske lige, u konkurenciji za nastup nije bilo Maura Icardija.

Nakon toga, s obzirom na to da se ovih dana piše o raspadu braka ovog argentinskog napadača i njegove poznate supruge Wande Nare, koja se, između ostalog, bavi i poslovima posredovanja u transferima igrača, krenula su pitanja što se to događa. Sve je postalo još čudnije nakon što su i Mauro i Nara tijekom vikenda u objavama na Instagramu pokazali da su otišli na Ibizu, zajedno s djecom, a kako se očekivalo da se nogometaš ovog vikenda u Francuskoj bavi svojim poslom, u tamošnjim medijima krenula su nagađanja da mu se više ne igra.

Zaplet ove cijele priče nastao je poslije informacija o pucanju veze poznatog bračnog para, koji se nakon svega, barem za sada, ipak javno pokazuje zajedno s djecom. Mauro, pak, nije ostao dužan na medijska nagađanja o tome da mu je dosta nogometa. Reagirao je oštrim riječima u pričama na vlastitom profilu na Instagramu.





Objasnio što se događa

‘Prestanite izmišljati s**nja’, započeo je argentinski nogometaš svoj odgovor, dodajući da je otišao na Ibizu, umjesto da bude sa suigračima, jer su za to postojali tehnički razlozi, što bi sugeriralo da se radi o dogovoru s pariškim klubom. Privatni problemi ne bi mogli biti razlog da ga nije bilo u momčadi, kako tvrdi, jer on, dodao je, privatnih problema – nema. Pored toga, argentinski napadač poručio je i da će ponovno igrati jer je to njegov posao, dodajući da više neće dopustiti blaćenje svojeg imena kojim se bave ‘nekompetentni ljudi zlih namjera’. Svoje obraćanje u jednoj od priča na Instagramu zaključio je šaljući poljubac svima koje to zanima.

Zbunjujuća situacija

Nakon što su i Wanda i Mauro na Instagramu pokazali zajedničku sreću s djecom, a nogometaš tvrdi da u njegovom privatnom životu nema problema, teško je više reći što se događa s ovim poznatim parom.

Mauro Icardi je dio tog veselja podijelio i videom, s objavom prizora na plaži – i u zagrljaju sa ženom koja mu je, izgleda, i dalje supruga. Do nekog novog preokreta.