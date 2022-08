ZATEKAO DJEVOJKU S PRIJATELJEM PA PODIVLJAO: ‘Ubit ću je’, sve se okrenulo zbog nje…

Velika drama svojedobno se odvijala u vezi ragbijaške zvijezde Michaela Lichaae, poznatog sportaša u svojoj rodnoj Australiji, te njegove bivše djevojke Kare Childerhouse s kojom je kanio uploviti u brak. Lichaa i Childerhouse bili su zaručeni, no između njih je puklo nakon teškog incidenta čiji se detalji otkrivaju na suđenju koje prati tamošnja javnost.

Lichaa je ondje pod teretom optužbi za nasilje nad bivšom zaručnicom, nakon što je sasvim izgubio razum jer ju je zatekao u intimnom odnosu s dobrim prijateljem, svojim tadašnjim suigračem. Poslije toga, ragbijaš je napao svoju djevojku, a kako se pokušavao opravdati na suđenju, sve je napravio pod utjecajem alkohola, poslije jedne burne noći.

Situacija u kojoj je australski sportaš izgubio razum ima i sočne detalje.

S detaljima koji su isplivali dok suđenje traje, Michael Lichaa je razum izgubio jer nije mogao podnijeti prizor kako njegova zaručnica oralno zadovoljava tadašnjeg suigrača. Zbog toga je, veli, podivljao u alkoholiziranom stanju. ‘Ja ću je j***o ubiti’, moglo se, između ostalog, čuti iz usta ragbijaša nakon što je podivljao, kako tvrde susjedi koje su uzbunili glasni uzvici.

Rugby star Michael Lichaa nearly died after catching wife performing sex act on teammate https://t.co/WZvg1k9Xvg pic.twitter.com/ndD9spiTWr

— New York Post (@nypost) August 5, 2022