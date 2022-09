ZABAVLJA SE KAO NIKAD: Ibrahimović u legendarnom filmu o Galima i Rimljanima

Autor: Dnevno GIŠ

On je tip kojeg ili volite ili mrzite, ali jedno mu se mora priznati, a to je kako svoj život živi do maksimuma i jako se dobro zabavlja i u periodu dok se oporavlja od ozljede koljena, a i šire.

Naravno riječ je o Zlatanu Ibrahimoviću, Švedu Balkanskih korijena, koji je odlučio prihvatiti ulogu i na velikom platnu i to ne bilo koga već rimskog centuriona pod imenom “Antivirus”.

Tako će Ibro sam zasjati u novom filmu o “Asterix i Obelix”, koji je režirala potpuno nova ekipa i po prvi put scenariji nije napravljen po originalnom stripu.





Avantura u Kini

Asterix i Obelix odlaze u Kinu, a film je trebao biti sniman u Kini 2020. godine, ali je zbog pandemije snimanje prebačeno u Francusku godinu kasnije, dok se premijera očekuje u 1. veljače 2023. godine.