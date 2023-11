Vođa bande s Balkana otkrio kojeg igrača nije mogao opljačkati

Autor: Dnevno GIŠ

Zadnjih godina jako puno profesionalnih nogometaša nalazi se na meti raznih organiziranih bandi lopova, koje često se ne libe upadati u kuće igrača dok su ovi na gostovanjima, a u njima su drugi članovi obitelji.

Jedan takav neugodan trenutak proživio je i naš Dean Lovren u Francuskoj, a česta su meta bili i igrači PSG-a, dok situacija nije drugačija niti u drugim europskim zemljama.





Situacija nije drugačija niti u Španjolskoj, gdje je intervju za El Espanol dao vođa albansko-kosovske bande pod imenom Alberto i otkrio neke zanimljive detalje iz njegove branše.

Iz poštovanja

“Opljačkali smo Karima Benzemu, a jednom smo pokušali opljačkati i Cristiana Ronalda. Upali smo u njegovu kuću u Madeiri, ali plijen koji smo tamo zatekli nije bio osobito primamljiv. Prije 11 godina smo upali u kuću Johana Cruyffa, nismo ni znali da je njegova.

Shvatili smo čija je kad smo vidjeli fotografije po zidovima. Uspjeli smo ukrasti dragocjenosti u vrijednosti od oko 20 tisuća eura”, ispričao je Alberto pa otkrio kojeg nogometaša nije mogao opljačkati:

“Nekoliko sam puta zaustavio ljude koji su htjeli upasti u Messijevu kuću. Naravno, ne mogu zaustaviti sve takve pokušaje, ali ovaj put sam mogao. Jako sam ponosan na to. Mogao sam i sam opljačkati Messija, imao sam priliku upasti u kuću njegovih roditelja prije oko godinu dana. Nisam to napravio iz poštovanja prema Messiju, stalo mi je do njega”, otkrio je Alberto.