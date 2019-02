VIDIMO SE NA SUDU, P**KE! Slavni pjevač žestoko reagirao na optužbe da je plagirao grb Hajduka!

Liam Gallagher, slavni pjevač kultne grupe Oasis, po prvi put je reagirao na optužbe britanskih medija da je plagirao grb Hajduka za majice svog brenda Pretty Green.

Modna linija Pretty Green, čiji je vlasnik bivši pjevač Oasisa, očito je za ambleme na majicama iz nove linije inspiraciju pronašla u simbolu splitskog kluba.

Majice koje će se prodaju za oko 400 kuna, imaju okrugli grb s crveno-bijelim kvadratićima i plavim obodom.

Očite sličnosti s Hajdukovim grbom tu ne prestaju. Dok unutar plavog oboda znaka kluba piše “Hajduk Split”, na Gallgherovim majicama na istom mjestu stoji “Rolling With It”.

All these cray reports bout the man and his glorious fashion label being accused of ripiforcation of the rubadub dub in Croatia 🇭🇷 it bears the soul of a scooter rally mod badgeiforcation I’ll see you in court ya big girls blouses pffff

— Liam Gallagher (@liamgallagher) February 28, 2019