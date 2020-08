VIDEO: Zanimacija za ljeto! Možete li i vi napraviti ovo u bazenu?

Olimpijska prvakinja u plivanju Katie Ledecky u nedostatku natjecanja pronašla je način kako doći na naslovnice.

Ona je naime snimila video kako je preplivala bazen s čašom punom mlijeka na glavi.

Nakon što je preplivala bazen, času, iz koje nije prolila ni kap, je popila. Pothvat kojim se uistinu rijetki mogu pohvaliti.

Ledecky je inače na Olimpijskim igrama u Riju uzela četiri zlata i jedno srebro, a na posljednjem svjetskom prvenstvu, u Južnoj Koreji, je unatoč problemima sa zdravljem uzela jedno zlato i dva srebra.

Katie Ledecky literally swam with a glass of milk on her head and DID NOT SPILL ANY OF IT 😳

(via @katieledecky) pic.twitter.com/9820QbkOMw

— ESPN (@espn) August 3, 2020