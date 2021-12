(VIDEO) UZNEMIRUJUĆA SNIMKA: Mnogi su ostali šokirani kada su vidjeli suca

Ovu subotu posjetitelji World Class Pro Wrestling događaja u Irvingu došli su pogledati meč između Carlita i Hannibala, čije je pravo ime Devon Nicholson.

Meč između Američkih hrvača je uvijek pravi i izrežirani show, ali Hannibal je suca meča izvjesnog Landa Deltora izbo željeznim šiljkom po glavi. Nikome nije jasno je li ili ne to bio dio showa, ali na snimci se vidi kako je nesretni Deltoro dobio ozbiljne ozljede.

Nesretni sudac je završio s više kopči na glavi, a na društvenim mrežama ljudi su šokirani ponašanjem hrvača.

Recovering at home, still a big fuzzy and pain, yes lots of pain. But I’ll live. Thanks you all for out pouring of love and support .

I am a firm believer that if you put good out into the world, good will return to you #downbutnotout pic.twitter.com/0bE71rWbtP

